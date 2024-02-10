Україна може отримати додаткові ЗРК NASAMS: як це допоможе закрити небо

Норвезький уряд запропонував парламенту замовити додаткові зенітно-ракетні комплекси NASAMS у виробника. Частину систем мають передати Україні.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, як ці системи допоможуть у захисті неба. NASAMS має малу дальність – лише 40 кілометрів, але надійно перекриває середнє місто за периметром.

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Комплекс містить кілька компонентів:

радіолокаційна станція;

командна машина, у якій перебуває екіпаж;

кілька пускових установок – 4–8.

Оскільки в повідомленні про додаткові NASAMS ішлось про десять пускових установок, то можна припустити, що це два комплекси. Однак невідомо, скільки саме обладнання отримає Україна.

Про "начинку" NASAMS

Перші комплекси NASAMS Україна отримала 7 листопада 2023 року.

Комплекс використовує ракету "повітря – повітря" AIM-120, яку свого часу зняли з винищувача F-16. Треба сказати, що подібне зробили не лише з NASAMS.

Ракети, які раніше запускали з авіації, також мають німецький ЗРК IRIS-T SLM та італійсько-французький ЗРК SAMP/T.

У цьому тисячолітті основні виробники зенітно-ракетних комплексів взяли найкращі ракети, які використовуються останні кількадесят років і гарно себе показали з літаків, і зібрали такі пускові установки,

– зазначив Світан.

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