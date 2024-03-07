Боєприпаси для України: Норвегія надасть 150 мільйонів доларів на купівлю снарядів

У четвер, 7 березня, прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре говорив із президентом Чехії Петером Павелом. Він повідомив, що Норвегія долучиться до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України. Країна виділить 153 мільйони доларів.

Під час Мюнхенської безпекової конференції Петер Павел запропонував передати Україні снаряди. До цього Чехія залучила кілька країн ЄС, які мають купити для України понад 800 тисяч артилерійських снарядів у третіх країн.

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Норвегія виділить гроші, щоб підтримати чеську ініціативу

Сьогодні ми вирішили внести до 1,6 мільярда норвезьких крон в ініціативу під егідою Чеської Республіки, щоб якнайшвидше забезпечити Україну вкрай необхідними артилерійськими боєприпасами,

– сказав прем'єр-міністр Норвегії.

Він зазначив, що його країна підтримує Україну артилерійськими боєприпасами як із власних запасів, так і безпосередньо від промисловості.

"Агресивна війна Росії проти України, яка порушує міжнародне право, залишається найбільшим викликом норвезькій безпековій політиці. Жодна інша криза чи конфлікт не може вплинути на безпеку Норвегії такою ж мірою. Йдеться про людей. Людей, які страждають від незаконної війни Росії та зазнають утисків і знущань з боку окупанта. Тому для України і для нашої власної безпеки вкрай важливо, щоб Норвегія продовжувала підтримувати оборонну боротьбу України через військову і цивільну допомогу. Рішення уряду виділити до 1,6 мільярда норвезьких крон на чеську ініціативу щодо артилерійських боєприпасів є значним внеском", – заявив міністр закордонних справ Норвегії.

У повідомленні пресслужби уряду Норвегії ідеться, що норвезька підтримка в розмірі до 1,6 мільярда норвезьких крон забезпечує повне фінансування ініціативи Чехії щодо снарядів для України.

В Україні можуть почати виробляти чеські боєприпаси

Промислово-технологічний холдинг Czechoslovak Group (CSG) веде переговори з українськими державними компаніями та організаціями про передачу частини виробництва у формі спільних підприємств. Виробництво боєприпасів і важкої наземної техніки має відбуватися в Україні та має стартувати протягом трьох років. Інвестиції становитимуть близько сотень мільйонів євро,

– ідеться в повідомленні чеських ЗМІ.

Власне, про такі переговори повідомив речник CSG Андрей Чіртек. Сторони домовляються про виробництво боєприпасів і важкої наземної техніки, а також потужності для ремонту.

"Ми плануємо, що відповідні контракти будуть укладені цього року, а виробництво може розпочатися протягом трьох років", – сказав він.