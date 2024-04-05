Чи введе Норвегія війська в Україну: в Осло заінтригували відповіддю

Журналісти поспілкувалися з главою МЗС Норвегії. Він пояснив позицію союзників щодо введення військ НАТО в Україну.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що розмови на тему потенційного відправлення західних військ в Україну були не про бойові підрозділи союзників для прямої конфронтації з російськими солдатами. За його словами, насправді мова йшла про підтримку, навчання, радників тощо.

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Яка позиція Норвегії

Еспен Барт Ейде Міністр заявив, що зараз Норвегія не планує відправляти своїх солдатів на територію України. Проте він не став повністю виключати такого сценарію.

Наразі ми не плануємо відправляти війська. Я не думаю, що в багатьох країн є такі плани. Але з іншого боку, в дуже довгостроковій перспективі я не думаю, що ми повинні в принципі щось виключати,

– сказав міністр.

Як пояснив глава МЗС Норвегії, НАТО хоче підтримувати Україну у такий спосіб, щоб наша держава досягла успіху, а Росія програла. Однак в Альянсу немає жодного бажання ставати безпосередньою стороною у російсько-українській війні, тому що це може призвести до нової світової війни.

Що кажуть посадовці про ідею з введенням військ