Нова аварія на Укрзалізниці: біля Тернополя зійшов з рейок потяг Рахів – Київ

Поблизу Тернополя зійшов з рейок потяг Рахів – Київ. Власне зійшли з рейок локомотив і три колісні пари першого вагону. Інцидент трапився пізнього вечора 7 липня.

На щастя, ніхто не постраждав. Щоправда, внаслідок аварії в дорозі затримається зустрічний поїзд №358 Київ – Рахів.

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Укрзалізниця почала розслідувати інцидент

На місце виїхала комісія Укразалізниці. Випадок розслідують.

Щодо пасажирів потяга, то їх пересадили до інших вагонів. Наразі вирішують питання щодо руху потяга далі.

Просимо вибачення за тимчасові незручності. У разі затримки інших поїздів інформуватимемо додатково,

– зауважили в Укрзалізниці.