Пригожин – одна з масок Путіна: як у в'язницях Росії готуються до другої хвилі мобілізації

Розмови щодо нової хвилі мобілізації в Росії не вщухають. Вона може розпочатися найближчим часом. Серед перших вербувати на війну будуть російських ув'язнених.

Про це 24 Каналу розповіла російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова. Вона зазначила, що тепер вербуванням зеків займатиметься не засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин, а безпосередньо російська влада.

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Військкоми придивляються до зеків

За її словами, підготування до вербування ув'язнених триває. На зонах з'являється все більше військкомів. Вони приходять туди разом з найманцями з ПВК "Вагнер".

Поки що складається враження, що вони придивляються та пристосовуються там,

– вважає опозиціонерка.

Вона наголосила, що останні місяці військкомати беруть участь у сповіщенні родичів ув'язнених, у випадку, коли ті загинули, і прийнято рішення виплатити якісь кошти.

"Саме про це повідомляють військкомати. І родичі за грошима йдуть теж туди. Не завжди, але доволі часто", – розповіла вона.

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Влада перехоплює ініціативу у Пригожина

На думку Романової, Пригожин є однією з масок Путіна. Адже у засновника ПВК "Вагнер" немає власних снарядів, ракет, танків. Саме тому "вагнерівці" так лаються з Генштабом Росії: дайте нам снаряди.

Тому що їм зобов'язані надати. Хоча це приватна військова компанія – йдіть і купуйте за власні кошти. Але ні, – дайте!

– підкреслила вона.

Вона вважає, що та сама ситуація з ув'язненими. Чого б це "вагнерівцям" самим не повідомляти родичів про загибель зека, але цим займаються військкомати.

"Держава поступово втягується в історію з ув'язненими, тому що вони колись повинні перехопити цю ініціативу у Пригожина. І це відбудеться дуже швидко. Всі чекають на другу хвилю мобілізації, і думаю, що вона почнеться саме з в'язниць", – резюмувала Ольга Романова.

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