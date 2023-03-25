Була масована ротація: чому Генштаб дав інформацію про Нову Каховку, а потім спростував її

Генштаб ЗСУ 23 березня повідомив, що окупанти нібито вийшли з Нової Каховки в Херсонській області, після чого спростував інформацію. У ЗСУ пояснили, чому так сталося.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону прокоментувала інформацію щодо Нової Каховки, пише 24 Канал. Гуменюк заявила, що в Новій Каховці росіяни провели велику ротацію.

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Росія провела ротацію в окупованій Новій Каховці

За її словами, спершу склалося враження, що окупанти пакуються та відходять. Однак вийшли одні підрозділи й зайшли інші.

Спочатку це була масована ротація, яка спровокувала таке розуміння, що війська пакуються та відходять. Але вийшли одні підрозділи й зайшли інші,

– сказала Гуменюк.

Речниця зазначила, що окупанти дуже часто проводять такі дії в населених пунктах Лівобережжя, які прилягають до Дніпра.

Гуменюк додала, що ворог використовує ці міста й села як місце відновлення бойових підрозділів після того, як вони повертаються з більш гарячих точок.

У Генштабі теж пояснили інформацію про Нову Каховку

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 23 березня повідомив, що підрозділи російської армії станом на 22 березня залишили Нову Каховку на Херсонщині.

Та згодом Генштаб ЗСУ оновив інформацію. "Окупанти і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з цього населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних", – заявили у Генштабі.

Водночас там наголосили, що українські захисники неодмінно звільнять Нову Каховку від російських загарбників.

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