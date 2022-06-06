Нова загроза для України чи прихований союзник: чого чекати від Угорщини, яка дружить з Путіним

Угорщина продовжує активно підтримувати Росію та блокувати санкції щодо неї. Нещодавно у країні навіть запровадили надзвичайний стан, щоб "негайно реагувати на наслідки війни в сусідній Україні".

Про те, чому Угорщина так активно грає на боці Росії, чого чекати від політики країни далі та чи може вона стати новою загрозою для України – сайт 24 каналу розбирався разом з експертами.

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Що кажуть фахівці

Думки експертів з приводу політики Угорщини розходяться. Дехто вважає, що Угорщина все ж залишається європейською країною та просто намагається максимально отримати вигоду від Росії, адже залежить від її енергоносіїв. Інші ж нагадали, що відносини між Україною та Угорщиною завжди були досить складними, а зараз країна залишається вірним соратником Росії та Путіна.

Дмитро Сінченко, голова ГО "Асоціація Політичних Наук", зауважив, що не варто вважати, що політика Угорщини щодо України стає дедалі гіршою – реальні справи про це не говорять.

За його словами, Угорщина, попри всю антиукраїнську риторику, постійно підтримувала і підтримує введення антиросійських санкцій, за виключенням енергоносіїв. Країна також підтримувала і підтримує Україну на шляху до вступу в ЄС.

Звісно, Угорщина не відрізняється великою любов'ю до України, як, до прикладу, Литва, проте вона все одно є частиною західного світу, частиною ЄС та НАТО, і союзником України – союзником, що має з нами певні суперечки. Річ у тому, що ця політика базується на двох суттєвих моментах.

Перший – внутрішньополітичний – спрямований на власного виборця Орбана (Віктор Орбан – прем'єр-міністр Угорщини – 24 канал), якому він, як і будь-який інший популіст, говорить те, що від нього хочуть чути. Другий – зовнішньополітичний – пов'язаний зі значною енергетичною залежністю Угорщини від російських енергоносіїв. Можливо, у своїх мріях Орбан дійсно був би не проти загарбати частину української території, проте в практичній площині це навряд чи коли-небудь може статись. Навпаки, відносно лояльна до Росії політика Орбана вже завдає шкоди угорській економіці,

– заявив Сінченко.

Угорщина залежить від російських енергоносіїв / Фото "Високий замок"

Він додав, що від Угорщини Україні слід чекати зміни цієї політики найближчим часом. Угорщина вже завдала Україні максимум шкоди на зовнішньополітичному рівні, на яку вона була готова, і сама отримала відповідь від ЄС. Гірше вже не буде. Орбан намагається максимально відтягти час для політичного розвороту від Росії, щоб отримати від останньої максимум фінансової вигоди. Проте розворот цей неминучий.

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Євген Савісько, експерт громадського руху "Всі разом!", навпаки вважає, що від Угорщини Україні не слід чекати чогось хорошого. На жаль, ми вже мали б до цього звикнути, адже в українців з угорцями були завжди складні відносини. Угорщина від самого початку була і є союзником Росії. І тут не треба мати жодних ілюзій.

Ще до початку війни уряд Угорщини вирішив виставити війська вздовж кордону з Україною. Офіційна мета звучала як захист від неконтрольованого напливу біженців та проти спроб перетнути кордон збройним формуванням. Насправді була й інша мета. В разі успішного наступу російських військ армія Угорщини повинна була захопити наше Закарпаття. Про це, звісно, ніхто з кабінету Орбана не казав, та факти свідчать саме про це,

– зазначив Савісько.

За словами фахівця, йдеться про "регулярне нагнітання ситуації довкола угорської спільноти в Україні, в т.ч. щодо нібито утисків на право спілкування угорською мовою; надання громадянам України угорського громадянства; блокування вступу нашої країни до НАТО та ЄС".

Орбан продовжує підтримувати Путіна / Фото з фейсбуку Віктора Орбана

Він пояснив, що запровадження надзвичайного стану в Угорщині є частиною загального плану російського Генштабу на розпорошення ЗСУ на різних напрямках, щоби наші війська не змогли ефективно оборонятися на найгарячіших ділянках українсько-російського фронту.

Доки ЗСУ важко, але доволі успішно блокують атаки російських військ, угорська армія та спецслужби лише нагнітатимуть та чинитимуть провокації вздовж лінії кордону та на території Закарпатської області. Однак, якщо Росія зможе прорватися до Придністров'я, то тоді можна очікувати й спроби захоплення цього регіону України.

Причин подібних дій угорського уряду кілька. Перша – змусити Росію заплатити за свою лояльність. Друга – шантаж України, ЄС та НАТО. Прем'єр-міністр Орбан вирішив заробити на чужому горі. Проте навряд керівництво ЄС піде на суттєві поступки. Адже подібні вибрики угорської політичної еліти вже набридли багатьом європейським політикам,

– підсумував Савісько.

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