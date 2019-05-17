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      ВЕРХОВНА РАДА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      "Нова пошта" застерегла клієнтів від шахраїв

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      "Нова пошта" попередила своїх клієнтів про шахраїв
      "Нова пошта" попередила своїх клієнтів про шахраїв / Investgazeta.ua

      Компанія "Нова пошта" попередила своїх клієнтів про роботу шахраїв, які використовують логотипи і назву компанії для нібито розіграшу мобільних телефонів.

      У "Новій Пошті" наголосили, що не мають жодного стосунку до розіграшів, що зображені на картинці нижче.

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      Ми вживаємо заходів, щоб заблокувати шахраїв. Будьте пильні – ми проводимо будь-які акції тільки на наших офіційних каналах,
      – наголосили в компанії.

      На сайті "Нової Пошти" опублікували скріншот акції, яку проводять шахраї. Там вказано, що клієнти можуть нібито виграти дорогий смартфон. Для цього потрібно просто обрати правильну картинку.

      Нова Пошта шахраї виграш смартфона
      Повідомлення шахраїв, що діють від імені "Нової Пошти"

      blog_ava
      Головні новини 16 травня: дата інавгурації Зеленського і Вакарчук йде на вибори
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      Теги: Новини України Нова пошта Шахрайство Смартфони
      Джерело: 24 канал
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