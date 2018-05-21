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Нова загроза в Google Chrome: експерти виявили вірус, який викрадає дані банківських карт

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Експерти виявили вірус, який викрадає дані банківських карт
Експерти виявили вірус, який викрадає дані банківських карт / Фото з вільних джерел

Експерти з компанії Proofpoint повідомили, що вони виявили новий вірус Vega Stealer, який загрожує користувачам Google Chrome та інших популярних браузерів. За допомогою шкідливого програмного забезпечення зловмисники викрадають дані банківських карт та іншу важливу інформацію.

Про це повідомляє Express.

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Vega Stealer – це модифікована версія виявленого ще в грудні 2016 року вірусу August Stealer. Він поширюється за допомогою електронної пошти і передає зловмисникам збережені паролі, документи nf конфіденційні відомості жертв з Chrome, Firefox, Skype та Opera.

Найчастіше вірус приходить в листі від якоїсь великої компанії з вкладенням у вигляді документа brief.doc. Останній включає шкідливі макроси, які і запускають роботу Vega Stealer. Після зараження комп'ютера вірус перевіряє робочий стіл жертви, краде важливі дані та відправляє їх зловмисникам на віддалені сервери.

Хоча Vega Stealer не найскладніший або прихований вірус, він демонструє гнучкість шкідливого програмного забезпечення, прагнення його авторів і учасників досягнення своєї мети. Vega Stealer може в перспективі призвести до більш серйозних наслідків, якщо продовжить розвиватися і поширюватися,
– відзначили співробітники Proofpoint.

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Фахівці черговий раз порадили користувачам бути уважними, коли вони відкривають невідомі та підозрілі листи.

Теги: Техно Інтернет Google хакери Хакерська атака
Джерело: 24 Канал
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