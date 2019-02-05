Нове маркування харчових продуктів в Україні: чого слід очікувати та які це матиме наслідки

Президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про інформацію для споживачів харчових продуктів", який Верховна Рада ухвалила ще в грудні 2018 року. Що передбачає цей документ, читайте у матеріалі.

Як підкреслив заступник голови Комітету ВР з питань аграрної політики та земельних відносин Олександр Бакуменко, цей документ дозволить забезпечити високий рівень захисту здоров’я та інтересів споживачів, оскільки ті тепер отримуватимуть всю необхідну інформацію, що допоможе їм здійснити свідомий вибір харчових продуктів. Також, відповідно до закону, запроваджується відповідальність операторів ринку – ті тепер відповідатимуть не лише за інформацію про харчові продукти, а за те, чи вводять вони споживачів в оману.

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Як пояснив парламентар, сьогодні закон України забороняє використання інформації, що може ввести споживача в оману. Така заборона поширюється також на рекламу та представлення харчових продуктів.

Надання споживачеві інформації про харчовий продукт (з використанням маркування, супровідних документів, сучасних засобів дистанційного зв’язку тощо) є важливим способом інформування споживачів про характеристики харчового продукту, зокрема про його категорію, характерні ознаки, властивості, склад, кількість, термін придатності, країну походження або місце походження, спосіб виготовлення або виробництва харчового продукту. Основною метою документу є забезпечення належної поінформованості споживачів щодо харчових продуктів, які вони споживають. Уможливлення здійснення споживачами свідомого вибору, виходячи з їхніх особливостей здоров’я, вподобань, економічного рівня, є надзвичайно важливим як для забезпечення ефективної конкуренції, так і для підвищення рівня благополуччя споживачів. Крім того, це захід боротьби із такими проблемами сьогодення, як ожиріння, гіпертензія, надмірна вага та цукровий діабет,

– зауважив Бакуменко.

Основні положення закону про нове маркування харчових продуктів:

– встановлення вимог до забезпечення розбірливості інформації, зокрема до мінімального розміру шрифту, яким надається обов’язкова інформація про харчовий продукт (висота малих літер без виносних елементів відповідно до європейського законодавства має дорівнювати або перевищувати 1,2 міліметра; в Україні зараз – 0,8 міліметра);

– регламентація вимог щодо надання інформації про алергени (виділення шрифтом, стилем або кольором у переліку інгредієнтів);

– запровадження однакових вимог до надання інформації про харчові продукти, продаж яких здійснюється дистанційним способом (теле-, інтернет-магазини), у тому числі із застосуванням засобів дистанційного зв’язку (телевізійний, поштовий, радіозв'язок), та харчових продуктів, що продаються у магазині;

– вимога до надання інформації про використані у харчовому продукті рафіновані олії або жирів рослинного походження (зокрема, пальмової олії);

– надання споживачеві інформації стосовно того, чи піддавався харчовий продукт заморожуванню/розморожуванню;

– застосування нового для України підходу до позначення термінів придатності харчового продукту залежно від того, чи є харчовий продукт швидкопсувним у зв’язку з мікробіологічними властивостями.

"Окрім інформації, яку має бути надано споживачеві обов’язково, документ також містить вимоги до інформації, що надається операторами ринку харчових продуктів добровільно. Така інформація не повинна вводити споживачів в оману, бути незрозумілою або заплутаною для споживача, має, у разі необхідності, базуватися на відповідних наукових даних", – додав заступник голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин.

Нардеп переконує, що закон передбачає комплексне врегулювання усіх питань, пов'язаних з наданням споживачам інформації про харчові продукти. При цьому, кількість підзаконних актів, необхідних для впровадження нового підходу до надання інформації для споживачів є мінімальною.

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За словами Бакуменка, закон про нове маркування харчових продуктів узгоджено з проектом технічної допомоги ЄС "Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні". Також його узгодили оператори ринку харчових продуктів, що входять до складу Американської торговельної палати в Україні, Європейської бізнес Асоціації, Ліги виробників харчових продуктів, а також Держпродспоживслужба України.

Розробили його відповідно до частини угоди між Україною та ЄС, у якій мовиться про санітарні та фітосанітарні заходи. Зазначений документ має на меті приведення українського законодавства відповідно до положень Регламенту ЄС щодо надання споживачам інформації про харчові продукти.

Як вплине на ринок приведення законодавства України відповідно до норм законодавства ЄС щодо надання споживачам інформації про харчові продукти:

– Від цього виграють всі гравці ринку харчових продуктів.

– Оператори ринку матимуть уніфіковані правила щодо надання споживачам інформації стосовно харчових продуктів; Це дозволить забезпечити правову визначеність та зменшити адміністративний тягар на операторів ринку, відповідальних за інформацію про харчові продукти.

– Споживачі харчових продуктів зможуть обирати для себе такі продукти, які найбільш їм підходять, особливо з міркувань охорони здоров’я, економічних, екологічних, соціальних та етичних міркувань, Також вони матимуть захист від шахрайських та оманних практик.