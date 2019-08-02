Нове скликання Верховної Ради: за які законопроекти вони повинні проголосувати першочергово

Нова парламентська більшість продовжує навчатись депутатству. Тож поки у "Слузі народу" деякі нові нардепи вивчають ази, журналісти 24 каналу вирішили нагадати, що заборгувала українцям попередня Рада. Тепер всі ці завдання переходять новообраним депутатам.

Верховна Рада 8 скликання залишила своїм наступникам кілька прямо таки термінових справ. Наприклад, мали поновити відповідальність за незаконне збагачення. На цьому наполягали ледь не всі міжнародні партнери. Цю статтю напередодні скасував Конституційний суд.

Читайте також: Жодним законом не виправити рішення Конституційного Суду, – нардеп

Нова влада запвевняє, що законопроект уже напрацювали. Заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка зазначив, що "кримінальна відповідальність наступатиме, коли необгрунтовані активи є у великому розмірі".

Активісти наполягають – ця зміна вкрай потрібна і Верховна Рада повинна ухвалити її найпершою. Хоча б тому, що без нього Україна не отримає транш МВФ.

Відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення – це перезавантаження НАЗК, як органу, який просто не працює, і прибрати проблеми штучно створені в кримінальному процесі, так звана правка Лозового,

– зазначив голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін.

Тут, як переконує, лідер більшості, Президент України Володимир Зеленський проблем бути не повинно. Водночас, попередня Рада хоч і проводила реформи, та не всі вони спрацювали. Експерти кажуть, що вже через те, що депутати надто часто йшли на "компроміс" з корупціонерами. Так, уже видно, що провалилася судова реформа. Голосувати нову – треба терміново, адже це одна з умов надання Україні безвізу.

Реформувати новообраній Раді потрібно буде і самих себе. На це є неабиякий запит суспільства. Наприклад, завершити процедуру зняття недоторканості з депутатів. Конституційний суд дозволив це робити. Активісти ж додають, що народні обранці мають ще запровадити відповідальність за кнопкодавство. Минулій Раді такий законопроект був не вигідний.



Результати парламентських виборів в інфографіці 24 каналу

Голова "Слуги народу" Дмитро Разумков уже назвав перші кроки нового парламенту:

запровадження механізму імпічменту президента, скасування недоторканості, запровадження відповідальності за кнопкодавство.

Депутати заборгували ще одне рішення, на яке Конституційний суд дав добро, – не закінчили перейменування Дніпропетровської і Кіровоградської областей.

Зробити все, що не зробила або свідомо нашкодила попередня Рада можна протягом 2 місяців – вересень/жовтень. Питання виключно в тому, чи хочуть вони це робити,

– додав Шабунін.

А ще депутатам вже в перший місяць доведеться розглядати в першому читанні бюджет. І якщо вони таки збираються змінити правила, їм найближчим часом доведеться повернутись до питання детінізації бізнесу, деофшоризації і податку на виведений капітал.

Коли вперше збереться Рада та сформують Кабмін?Точної дати першого засідання новообраної Верховної Ради ще немає. Президент Володимир Зеленський хоче, щоб перше засідання парламенту 9 скликання відбулося на День Незалежності України – 24 серпня.



Водночас, і спікер парламенту Андрій Парубій, і лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков прогнозують, що вперше народні депутати зберуться у Раді наприкінці серпня – на початку вересня.



Представник Президента України в Кабміні Андрій Герус наголошує, що все відбуватиметься дуже швидко. Новий склад Кабінету міністрів сформують в перші дні роботи парламенту, а про коаліцію потрібно домовитись ще у серпні.