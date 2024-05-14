Чи будуть нові повноваження у поліції після 18 травня: роз'яснення адвоката

Вже від 18 травня набирає сили новий закон про мобілізацію. Згідно із ним у поліції з'являться дещо нові повноваження.

Втім, якихось суттєвих змін не передбачається. Про це розповів адвокат Ярослав Куц в етері КИЇВ24, передає 24 Канал.

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Які нові повноваження з'являться у поліції

Адвокат пояснив, що поліцейські з 18 травня, перевіряючи особу на предмет правопорушень, матимуть доступ до системи "Оберіг", щоб перевірити, чи не ухиляється вона від виконання військового обов'язку.

Зокрема, він наголосив, що поліція не має права вручати повістки, але зможе актуалізувати інформацію в системі "Оберіг".

Куц зауважив, що за новим законом про мобілізацію, який набуде чинності з 18 травня, передбачається, що якщо особа позначена у реєстрі як та, що ухиляється від військової служби, то вона буде оголошена у розшук і поліція матиме право затримувати її та доставити у ТЦК.

Крім того, юрист розповів, що правоохоронці матимуть можливість перевіряти осіб на предмет ухилення від виконання військового обов'язку за допомогою внутрішньої бази "Армор". Ця база містить дані про осіб, які ухиляються від військової служби, та буде використовуватися правоохоронцями під час перевірок громадян.

Є така база "Армор". У неї протягом останніх 1,5 років за клопотанням військових комісарів, очільників ТЦК вноситься інформація про осіб, які ухиляються від виконання військового обов’язку. Наскільки це законно на сьогодні? Незаконно. Наскільки це реально оскаржити? Нереально. База "Армор" – це внутрішня база під грифом ДСК. Ні ви, ні я не можемо туди пірнути і подивитися, що там відбувається,

– пояснив адвокат.

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