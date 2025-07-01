Санкції проти Росії не шкодять США: чи буде Трамп їх вводити

Президент США має повноваження запроваджувати санкції проти Росії. Однак вони матимуть більше легітимності, коли за них голосуватиме Конгрес. Також зараз Дональд Трамп тягне час, бо сподівається, що Кремль сяде за стіл переговорів, і йому не доведеться вводити ці санкції.

Загалом у США є два підходи щодо санкцій проти Росії. Це 24 Каналу зауважив політолог Ігор Рейтерович.

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У США є два підходи

Ігор Рейтерович зазначив, що перший підхід полягає у тому, що запровадження санкцій проти Росії нібито завдасть дуже серйозного удару по самих США. Однак насправді це не так.

Я менше підтримую цей підхід. Тому що не бачу якогось великої проблеми, що це завдасть ударів по США. Але такий підхід є. Його досить активно просуває частина американських політиків,

– сказав він.

Зокрема, російська пропаганда активно користується цим та розповідає, що нібито 500% мит проти країн, які торгують з Росією, серйозно вдарять по Штатах.

Другий підхід полягає у тому, що дієвість цих санкцій дещо перебільшена, і їх не вийде швидко запровадити. Тобто це займе певний період часу, але потрібно ефекту не буде.

Думаю, що Трамп, може, не глибоко, але знайомий з цими двома підходами. Він намагається знайти шлях пройти посередині, щоб нічого не запроваджувати та отримати результат. Тому ми зараз перебуваємо на початку гри, яку Трамп буде пробувати реалізувати у найближчі кілька тижнів,

– припустив політолог.

На його думку, у будь-якому випадку не варто сподіватися, що у липні будуть запроваджені нові потужні санкції проти Росії з боку США. На це потрібен час.