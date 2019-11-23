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      Нові правила паркування: скільки мільйонів до бюджету принесли штрафи

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      Інспектори паркування приносять у державний бюджет мільйони гривень, бо "полюють" на порушників. Щодня ці люди оформлюють сотні протоколів.

      Але чи дійсно це змінює на краще ситуацію на дорогах – дізнавалися журналісти 24 каналу.

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      Так, у центрі Львова на вулиці Коперника та Галицькій площі під знаком зупинка заборонено паркуватися, проте там постійно стоять автомобілі. Інспектори кажуть, що це одна з найбільш закоркованих ділянок у центрі Львова.

      А в Києві водіям про правила дорожнього руху нагадують евакуатори. Головний інспектор Євген за день виписує по кілька десятків протоколів.

      У Києві не правильно припарковані авто забирають евакуатори
      У Києві не правильно припарковані авто забирають евакуатори

      "Постанов 20-25 в день, 20-25 евакуацій. Якщо є три полоси громадського транспорту, то паркування авто суттєво перешкоджають рухові автомобілів", – каже Євген.

      За таку перешкоду в русі транспорту водій має оплатити штраф у 510 гривень. А ось якщо вашу машину евакуювали, то ця сума зросте до майже півтори тисячі. Судитись – марно, кажуть юристи.

      Скільки грошей назбирали з порушників

      За рік роботи інспекторів у Львові, там нарахували вже понад 30 тисяч протоколів. Порушники поповнили бюджет міста на 12,5 мільйонів гривень.

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      "Повторних штрафів дуже мало, в нас ця система поки напрацьовується в Україні, відповідно наша ментальність змінюється. Якщо на початку рівень сплат тримався на 68-72 відсотки від рівня випасаних до сплачених, то на сьогодні ми вже бачимо, що рівень піднімається", – каже начальник управління безпеки міста Юрій Діль.

      У столиці за 4 місяці роботи, теж зібрали чималеньку суму.

      На сьогоднішній день вже винесено понад 4 тисячі постанов про адміністративні порушення. А в грошовому еквіваленті сума складає один мільйон і 700 тисяч гривень, вже евакуйовано понад півтори тисячі авто,
      – розповів начальник інспекції з паркувань у Києві Дмитро Рахматулін.

      Столичні інспектори вже бачать і зміни на дорогах. Кажуть, водії стають більш свідомими.

      З порушниками комунальники теж вирішили боротися кардинально. На смузі громадського транспорту, де водії постійно влаштовували стихійні паркування, встановили стовпчики.

      Стовпчики для паркування авто
      Стовпчики для паркування авто

      Користь, звичайно, є, проте деякі водії продовжують нехтувати правилами дорожнього руху.

      Голодомор в Україні: як світ дізнався про моторошний геноцид
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      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Новини Львова Новини Києва Штрафи Нові правила паркування Гроші Бюджет
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