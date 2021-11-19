Бойовики вбили бійця ЗСУ, в Україні – перший сніг: головні новини 19 листопада

В Україні випав перший сніг. Російські найманці смертельно поранили українського захисника. Мігранти з польського кордону хочуть отримати притулок в Білорусі. Президент Болгарії назвав Крим "російським". Такими були головні новини 19 листопада.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

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Де в Україні випав перший сніг

Джерело: 24 канал

У ніч проти 19 листопада та зранку мешканці кількох українських регіонів змогли насолоджуватися першим снігом. Опади зафіксували на Чернігівщині, Сумщині, а також у Київській області. Оскільки вдень температура піднялася, сніг швидко розтанув. Втім, за прогнозами синоптиків, вже зовсім скоро зможе потішити українців знову. У мережі показали фото природного явища у Семенівці та Новгород-Сіверському, що на Чернігівщині, а також в Сумах та у Шостці.



Перший сніг на Чернігівщині / Фото з фейсбук-спільноти "Рідна Семенівка"

Сніг в українських Карпатах

Мокрий сніг у п'ятницю, 19 листопада, випав й на території гірськолижних курортів Львівської області. Мовиться, зокрема, про Плай, Тростян та Захар Беркут. За прогнозами синоптиків, сніжити може й надалі – аж до 21 листопада.



Сніг випав й на курортах Львівщини / Скриншоти з відео SNIGINFO

А от перший сніг на горі Піп Іван Чорногірський, заввишки 2022 метри, зафіксували ще наприкінці вересня. Тоді температура повітря на хребті опустилася аж до -6 градусів. Упродовж осені вона коливалася там у межах -9...+6 градусів.

В Україні може змінитися клімат

Наприкінці серпня директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда застеріг, що вже у 2040-х роках звичної для українців зими може не бути. Все через збільшення середньорічної температури аж на 1,6-1,7 градуса. Експерт пояснив, що кожного року літній період в Україні збільшується в середньому на 10 – 15 днів, натомість зимовий – навпаки скорочується. Якщо така тенденція зберігатиметься, кліматичні зміни неминучі.

Бойовики вбили військового ЗСУ

Джерело: фейсбук-сторінка ООС

У п'ятницю, 19 листопада, проросійські бойовики знову порушили домовленості про перемир'я на Донбасі. Внаслідок ворожих дій український військовий зазнав смертельного поранення. Бійці ЗСУ відкрили вогонь у відповідь на атаку російських найманців та змусили їх припинити обстріли.

У фейсбуці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що внаслідок обстрілу бойовиків загинув старший солдат Уберт Мрачковський Уберт. Там уточнили, що захисник отримав кульове поранення. Йому було 33 роки.



На Донбасі загинув Уберт Мрачковський / Фото Командування сил спецоперацій ЗСУ

Як пройшла доба на Донбасі

Від початку доби окупанти 10 разів порушували режим припинення вогню, 5 із них – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Російські найманці гатили в напрямку:

Мар'їнки – з артилерії та мінометів;

Лопаскиного – з мінометів;

Причепилівки – зі стрілецької зброї;

Новомихайлівки – з гранатометів та стрілецької зброї;

Катеринівки – з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

Пісків – зі станкових протитанкових гранатометів;

Авдіївки – з мінометів.

Потужна заява посольства США

В американському посольстві відповіли на цинічне висловлювання речника Путіна. Раніше Дмитро Пєсков стверджував, що "Росія нікому ніколи не погрожувала, не погрожує та не становить ні для кого загрози". Втім, у посольстві США до таких заяв ставляться скептично, адже дії Кремля суперечать заявам чиновників. Саме тому дипломати на своїй сторінці у фейсбуці показали кадри обстрілів на Донбасі й закликали не довіряти Москві.

Американське посольство показало кадри обстрілів на Донбасі: дивіться відео

Обурлива заява президента Болгарії про Крим

Джерело: 24 канал

Болгарський президент Румен Радев шокував неприємною заявою про український Крим. Політик цинічно стверджує, що окупований півострів начебто є російською територією. Таке скандальне висловлювання він зробив під час дебатів з Анастасом Герджиковим. Саме з ним Радем змагатиметься за крісло президента, яке він хоче посісти вдруге.

Як Радев пояснив свою позицію

Румен Радев переміг у першому турі на президентських виборах у Болгарії. Він заручився підтримкою 49,42% виборців. У Герджикова голосів вдвічі менше – лише 22,83%.

Чинний президент країни заговорив про прагматизм у зовнішній політиці. Мовляв, Болгарія повинна зберігати таку позицію щодо Росії, яка нібито є важливим фактором у боротьбі з глобальним тероризмом. Коли опонент політика поставив йому уточнювальне запитання про Крим, той заявив, що зараз півострів – є російським. "Росія не може бути нашою моделлю розвитку, але Росія не може бути нашим ворогом", – додав він.

Що сказав його опонент на виборах

Натомість Атанас Герджиков, який представляє політичну силу ГЕРБ, відповів, що Крим – це територія України. Він наполягає на тому, що санкції проти Росії не можна скасовувати, аж поки не врегулюють справу окупованого нею півострова та питання прав людини у країні.



Атанас Герджиков (зліва) та Румен Радев (справа) / Колаж 24 каналу

Україна відреагувала на обурливу заяву

В українському МЗС вже прокоментували висловлювання чинного президента Болгарії. У відомство викликали посла країни Костадіна Коджабашева. Йому пояснили, що такі заяви щодо Криму є некоректними та неприпустимими. Адже вони не сприяють розвитку добросусідських відносин Києва та Софії та є відрізняються від офіційної позиції Болгарії. Наразі Україна очікує на спростування Руменом Радевом його заяви про "російський Крим". Посол Коджабашев запевнив дипломатів, що Болгарія підтримує територіальну цілісність України та вважає Крим невід'ємною частиною території нашої держави.

Ситуація на білорусько-польському кордоні

Джерело: 24 канал

Ситуація на кордоні Білорусі з Євросоюзом досі напружена. Через міграційну кризу Польща закриває вантажне залізничне сполучення у пункті пропуску "Кузьниця". Рішення набуде чинності вже з 21 листопада. Білоруські прикордонники вже отримали щодо цього офіційний лист.

Біженці можуть просити притулку в Білорусі

Американські ЗМІ з'ясували, що низка біженців, які застрягли на кордоні з Польщею, тепер проситимуть про політичний притулок у Мінська. Журналісти стверджують, що режим Лукашенка спантеличений. Адже такий розвиток подій може бути для нього проблемою. За даними The New York Times, все тому, що населення країн Східної Європи переважно вороже ставляться до мігрантів-нехристиян.

При цьому, напередодні польська влада заявила, що готова стримувати нелегальних мігрантів "стільки часу, стільки потрібно". Журналісти зі США припустили, що через деякий час мігранти все ж не витримають такого спротиву з боку країн ЄС та намагатимуться залишитися в Білорусі.

Що кажуть в МВС України

Очільник українського МВС Денис Монастирський не виключає, що Росія може відправити потік мігрантів з Білорусі в Україну. Він запевнив, що правоохоронці готові реагувати на ймовірну загрозу. У відомстві, наприклад, проаналізували, які ділянки кордону є потенційно вразливими (таких є 10) та посилили там охорону. Відпрацювали також можливі сценарії дій біженців.