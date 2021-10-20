Сумщина у червоній зоні, скандал з тиском ОПУ на журналістів: головні новини 20 жовтня

Через погіршення ситуації з захворюваністю на COVID-19 Сумська область перейде у червону зону. Зеленський відреагував на звинувачення у тиску на роботу журналістів. Суд взяв Миколу Азарова під заочний арешт. Росія оголосила про масштабні навчання з Білоруссю в 2023 році. Такими були головні новини 20 жовтня.

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Сумщина у червоній зоні

Джерело: телеграм-канал Олега Немчінова

На позачерговому засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС вирішили посилити карантинні обмеження у Сумській області. Червона зона в регіоні почне діяти вже з 23 жовтня. Жорсткі обмеження триватимуть допоки ситуація із захворюваністю на коронавірус не покращиться.

Ситуація з коронавірусом на Сумщині

За даними РНБО, станом на 20 жовтня небезпечним вірусом в області хворіють 10 000 людей.

Загалом від початку пандемії коронавірусом на Сумщині заразилися 94 942 людини. 1 649 хворих, на жаль, померли.

Напередодні Сумська міська комісія з ТЕБ та НС рекомендувала управлінню освіти перенести канікули в школах на тиждень 18 – 24 жовтня.

Наразі червона зона діє у 5 областях України: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Херсонській. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля , жорсткі обмеження невдовзі можуть запровадити у ще кількох регіонах.



Головне про карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Зеленський відреагував на звинувачення у тиску на роботу журналістів

Джерело: "Сегодня"

Володимир Зеленський відреагував на звинувачення ведучої "UA:Перший" Мирослави Барчук у тиску Офісу Президента на роботу журналістів. Він запевнив, що розбереться у справі, якщо отримає конкретні докази.

Я тисну сьогодні вже на всіх – на олігархів, на бізнес, тепер на Барчук. Якщо вона покаже, що я особисто їй щось говорив або глава Офісу – я обов'язково розберуся,

– наголосив глава держави.

Усі звинувачення президент назвав "хайпом". Він наголосив, що його команда не погоджує списки нардепів, які можуть ходити на ефіри.

"Але якщо потрібно, щоб я звернувся до голови фракції пана Давида Арахамії, щоб він тиснув на депутатів, вони обов'язково повинні ходити до цієї дами (Барчук), то я можу звернутися", – зазначив Зеленський.

Журналісти сказали президенту, що ОПУ тисне на медіа через Михайла Подоляка, однак переплутали його ім'я і назвали "Миколою". На що президент іронічно відповів, що "не надто сильно Подоляк і тисне на ЗМІ, якщо журналісти не знають його імені".

Деталі скандалу

Сергій Лещенко звинуватив токшоу "Зворотній відлік" у заангажованості. Усе тому, що в студії не було жодного представника "Слуги народу". Мовляв, ніякого балансу думок журналісти не дотрималися.

Мовляв, ніякого балансу думок журналісти не дотрималися. У відповідь ведуча "Заворотнього відліку" Мирослава Барчук заявила про нібито тиск з боку Офісу Президента. За її словами ОПУ, давно контролює присутність на ефірах нардепів від фракції "Слуга народу". Узгоджувати їх буцімто потрібно з Подоляком.

від фракції "Слуга народу". Узгоджувати їх буцімто потрібно з Подоляком. Сам Подоляк усі звинувачення заперечив. Він назвав їх "некоректними та необґрунтованими". Політик додав, що нардепи бачать заангажованість проєкту й тому мають "невелике бажання" йти на ефір.

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Азарова заочно взяли під варту

Джерело: Офіс генпрокурора

Печерський районний суд Києва обрав колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову запобіжний захід. Так, соратника президента-втікача взяли під варту, щоправда – заочно. Однак таке рішення дає змогу розпочати процедуру екстрадиції, аби притягнути колишнього політика до відповідальності.

У чому звинуватили скандального прем'єра

За даними слідства, Азаров змовившись з тодішнім президентом Віктором Януковичем, порушив Конституцію та підписав розпорядження про схвалення так званих "Харківських угод". Документ уклали на користь Росії – ним продовжили на 25 років строк перебування російського Чорноморського флоту в Україні.

Азаров створив передумови для окупації Росією Криму. Тому тепер його звинувачують у державній зраді. До речі, відповідна стаття строків давності немає.

ДБР отримало оригінали документів, які підтверджують злочини Азарова

Джерело: ДБР

Слідчі ДБР отримали оригінали документів, які свідчать про цілеспрямовані дії Азарова на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України. Згідно з ними, зміст та умови угоди щодо Чорноморського флоту нав'язав експрем'єру тодішній президент Росії Дмитро Медвєдєв у Москві 21 квітня 2010 року. Після того Азаров свідомо сприяв реалізації інтересів Кремля.

. 11 березня 2021 Рада нацбезпеки та оборони доручила СБУ розслідувати обставини ратифікації Харківських угод . Правоохоронці перевіряють усіх 236 депутатів, які у 2010 році голосували за скандальні домовленості.

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Росія проведе масштабні навчання з Білоруссю у 2023 році

Джерело: "РИА Новости"

На спільній колегії військових відомств Росії та Білорусі домовилися про нові масштабні навчання. Вони називатимуться "Щит Союзу" й будуть схожі до тренувань "Захід". Відбудуться навчання у 2023 році.

Тренування передбаченні як наймасштабніший захід у плані забезпечення військової безпеки держави-агресорки до 2024 року.

Зауважимо, Росія та Білорусь проводять спільні навчання раз на 2 роки. Вони почергово відбуваються на території кожної країни.

Як минули навчання "Захід-2021"