Запуск судової реформи, переливання крові Саакашвілі: головні новини 23 жовтня

В Україні нарешті розблокували судову реформу. Міхеілу Саакашвілі провели переливання крові у Грузії. До червоної зони карантину потрапили ще 2 області. Двом молодикам оголосили про підозру у нападі на будинок заступника Єрмака. Російську поетесу не впустили в Україну, бо та відвідувала окупований Крим. Такими були головні новини 23 жовтня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

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Розблокування судової реформи

Джерело: Інтерфакс – Україна

Рада суддів таки обрала кандидатів до першого складу Етичної ради за своєю квотою. Претендентів вже направили на затвердження Вищої ради правосуддя. Тобто судову реформу нарешті розблокували.

Кого делегувала Рада суддів Суддя Верховного суду в Касаційному кримінальному суді Лев Кишакевич,

суддя Київського апеляційного суду Юрій Трясун,

суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці Володимир Сіверін,

суддя Верховного суду в Касаційному адміністративному суді Тетяна Чумаченко. Реакція ЄС До слова, в Євросоюзі привітали розблокування процесу реформи. Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас зазначив, що тепер Етичну раду можна створити за тиждень.Чиновник назвав це хорошим кроком. Що цьому передувало

Судова реформа передбачає створення Етичної ради. Орган має складатись з представників міжнародних партнерів та представників Ради суддів.

Міжнародні вже делегували своїх представників, проте Рада суддів заблокувала обрання 13 вересня.

Переливання крові Саакашвілі

Джерело: "Новости Грузия"

Міхеілу Саакашвілі знадобилася медична допомога у в'язниці Грузії. Політику провели переливання крові. Його лікар Ніколоз Кипшидз розповів, що один з показників здоров'я експрезидента був поганий.

Як пройшло переливання

Стан політика наразі вже кращий, ніж раніше. Кипшидзе запевнив, що переливання крові пройшло "досить добре". Щоправда, його проводили у "польових умовах", оскільки медична кімната у в'язниці не призначена для лікування пацієнта. Мовляв, це потрібно робити в іншому закладі.

Що відомо про стан Саакашвілі

Наприкінці вересня 2021 року незаконно перетнув кордон та повернувся в Грузію. 1 жовтня його затримали через відкриті кримінальні справи. У той же день він оголосив голодування, яке продовжує досі.

Напередодні лікарі рекомендували госпіталізувати Саакашвілі. Мовляв, це не терміново, але оскільки ймовірність ускладнень є високою.

Адвокат політика пояснив, що його підзахисний готовий. Він погодився на госпіталізацію, аби "зберегти здоровий розум і працездатність".

Підозри щодо нападу на будинок заступника Єрмака

Джерело: Київська міська прокуратура

Прокуратура оголосила підозри двом молодикам, які можуть бути причетними до спроби підпалу будинку заступника голови Офісу Президента Ігоря Жовкви. Що відомо про підозрюваних

Підозри отримали 20-річний киянин та 25-річний житель Черкаської області. У киянина начебто замовили підпал за 7 тисяч доларів. Той залучив свого товариша, обіцяв йому половину суми.



Затриманий підозрюваний / Фото прокуратури

Як планували напад

Фігуранти, за версією слідства, купили бензин, керосин, ємкості та клейкі стрічки. За допомогою цього приготували 3 пляшки із "коктейлем Молотова" та прийшли до будинку Жовкви.

Спочатку вони писали образливі написи на паркані, а потім стали кидати "коктейлі". Їх помітили люди, а невдовзі затримали правоохоронці.

Червона зона розширюється

Молодикам інкримінують умисне пошкодження майна шляхом підпалу та хуліганство. Їх взяли піл варту на 2 місяці з альтернативою застави в сумі понад 680 тисяч гривень для кожного.

Джерело: телеграм Немчінова

Ще 2 області в Україні вирішили віднести до червоної зони карантину. Мовиться про Рівненську та Миколаївську. Річ у тім, що в регіонах стрімко погіршується ситуація з коронавірусом.

Інші "червоні" області

Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська, Сумська.

Коронавірус в Україні: що треба знати зараз

Протягом доби 22 жовтня в Україні захворіли на коронавірус 23 229 людей. До лікарень госпіталізували 5 362 людини з вираженими симптомами коронавірусу.

За весь час пандемії в Україні зареєстрували 2 748 614 випадків захворювання на коронавірус, одужали 2 361 365 людей.

Глава МОЗ повідомив, що в Україні вже приблизно 30% дорослого населення вакцинували від коронавірусу. Наголошують, що це єдиний шлях уникнути повного локдауну.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Російську поетесу не впустили в Україну

Джерело: Держприкордонслужба

Російську поетесу Алісу Денисову не впустили в Україну. У 2020 році вона незаконно відвідувала тимчасово окупований Росією Крим. Їй заборонили в'їзд на 3 роки.

Жінка пояснила, що в окупований півострів вона їздила у 2020 році.

Росіянку не пустили в Україну, дивіться відео: