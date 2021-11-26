Зеленський провів пресмарафон, на Донбасі загинув воїн: головні новини 26 листопада

Володимир Зеленський провів пресмарафон з нагоди екватора своєї каденції. На Донбасі загинув український воїн. Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не воюватиме за Україну у разі повномасштабного нападу. До КСУ призначили двох суддів. Ед Ширан зняв кліп у Києві. Такими були головні новини 26 листопада.

Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 26 листопада:

Зауважте Зеленський провів пресмарафон з нагоди екватору каденції: головні тези президента

Пресмарафон Зеленського

Джерело: 24 канал

З нагоди екватора своєї каденції президент Володимир Зеленський провів пресмарафон. Участь у ньому взяли представники 30 українських та світових ЗМІ. Захід тривав близько 6 годин.

Український лідер відповів на запитання журналістів про найважливіші події у житті країні. Зокрема, мовилося про війну на Донбасі, можливу ескалацію з боку Росії, історію з вагнерівцями, обмін полоненими та держпереворот.

Війна на Донбасі

Зеленський запевнив, що Україна контролює кордони та повністю готова до ескалації. Влада у Києві щодня отримує дані від українських та світових розвідників.

Країни-партнери надають технічну та фінансову допомогу. Водночас Україна має сподіватися на себе. Для цього необхідно збільшувати мотивацію військових. Зокрема, шляхом підвищення зарплат.

Можлива ескалація

Український лідер наголосив: українців залякують, що "завтра буде повномасштабна війна". Водночас ситуація поблизу українського кордону не гірша, аніж була навесні 2021 року.

Дуже часто Росія демонструє різноманітні ротації. Це зроблено для того, аби всім показати, що йде накопичення.

За словами президента, не варто забувати про ризик. Однак наразі Росія намагається радше залякати Україну. Країна-агресорка за допомогою техніки та бійців створює "картинку".

Операція з вагнерівцями

Зеленський розповів, що операцією з вагнерівцями ексначальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба намагався зберегти свою посаду. Водночас президент не затвердив план. Він був непродуманим та загрожував проблемами в українсько-турецьких відносинах.

Зеленський переказав фрагмент розмови з Бурбою.

У мене було питання – Ердоган (Реджеп Ердоган – 24 канал) повинен знати? Ні. Я сказав, що хочу знати, це літак, у якому будуть звичайні люди – більше ніж 100 людей, а коли ви пропонуєте садити літак в Україні, а якщо його захоплять бойовики? Чи можуть таке зробити? Так,

– розповів Зеленський.

Український лідер зізнався: його насторожило, що літак з вагнерівцями на борту мали посадити у Києві. Зеленський був готовий акцептувати операцію лише за умови гарантій, що люди не постраждають.

Також український президент заявив, що йому соромно за операцію з вагнерівцями. Вона підірвала репутацію України.

Інформація про держпереворот

За словами Зеленського, наразі фіксують не лише зовнішні загрози. В Україні також є великі виклики, про які повідомляють розвідники з інших країн.

"Отримали інформацію, що 1 грудня буде державний переворот, мені здається важлива інформація, 1 – 2 грудня", – розповів Зеленський.

Деталей глава держави не розкрив. Лише зауважив: наразі вже є звукова інформація, де представники з України та Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у перевороті.

Політ до "Синьогори"

Зеленський визнав, що для перельоту до резиденції "Синьогора" використав гвинтокрил ДСНС. Водночас зробив це лише з однієї причини: президентський вертоліт зламався.

У "Синьогорі" Зеленський працював над підготуваннями до Дня працівників дипломатичної служби. Окрім того, у свій вихідний президент відпочивав з родиною.

На території резиденції також був глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Водночас жодних святкувань з нагоди його Дня народження на Прикарпатті не було.

Пресмарафон Зеленського / Офіс Президента

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На Донбасі загинув воїн

Джерело: фейсбук ООС

Упродовж доби 26 листопада бойовики двічі зірвали режим тиші на Донбасі. Ворог обстріляв позиції ЗСУ поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки. Окупанти гатили зі заборонених мінометів калібру 82 міліметри та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів загинув український воїн. Його побратими відкрили вогонь у відповідь. Тоді ворог припинив обстріли.

Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав поранення, несумісного з життям,

– мовиться у повідомленні.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття близьким загиблого героя.

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НАТО не воюватиме за Україну

Джерело: 24 канал

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО підтримує Україну. Водночас у випадку прямої загрози для України принцип колективної оборони організації не діятиме.

Принципи колективної оборони НАТО на Україну не поширюються, але Альянс підтримує цю країну,

– заявив Столтенберг.

Що передбачає принцип колективної оборони

Принцип колективної оборони передбачає, що напад на одного члена НАТО вважається нападом на усіх. Саме тому усі країни, які входять до Альянсу, мають взяти участь в обороні.

Цей принцип закріпили у засновницькому договорі Альянсу від 1949 року.

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Президент призначив двох суддів КСУ

Джерело: Офіс Президента

Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський призначив двох суддів Конституційного Суду України. Вони замінять скандальних Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

В ОП наголосили: за результатами співбесід Володимир Зеленський визначив "двох найбільш професійних" суддів.

Суддями КСУ стали

Олександр Петришин – президент Національної академії правових наук України;

Оксана Грищук – професорка Львівського національного університету імені Івана Франка.

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Ед Ширан зняв кліп у Києві

Джерело: інстаграм Еда Ширана

Британський співак Ед Ширан відвідав українську столицю, щоб зняти там кліп. Враження у митця залишилися дуже позитивні.

Дякуємо, що прийняв нас, Києве. Три нічні зйомки у вашому прекрасному місті, Україна чудова,

– написав Ед.

Деталей наразі не розкривають. Водночас відомо, що зйомки відбувалися біля корпусу механіко-математичного факультету КНУ (поблизу Виставкового центру).