Як павуки в банці: колаборанти на Херсонщині змагаються за сфери впливу

Лівий берег Херсонщини поки все ще перебуває в окупації. Втім, там росіяни не можуть поділити владу між собою та дійти згоди.

Про це 24 Каналу розповів Юрій Соболевський – заступник голови Херсонської обласної ради. За його словами, окупанти в Херсонській області за наживу готові буквально вбити один одного.

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У росіян стався розбрат

Юрій Соболевський пояснив, що у росіян дуже складна система взаємовідносин взагалі.

На його думку, ковдру на себе перетягує окупаційна влада, велика кількість різних кураторів та груп впливу.

Вони між собою як павуки в банці насправді,

– наголосив він.

За його словами, такі непорозуміння всередині окупантів видні неозброєним оком.

Окупанти готові вбивати один одного

Юрій Соболевський розповів, що росіяни на Херсонщині намагаються реалізувати систему ще Радянського Союзу.

Він зосередив увагу, що окупанти не можуть поділити між собою награбоване. Мовиться у першу чергу про майно українських фермерів: земельні ділянки та сільськогосподарську техніку.

Зараз там іде боротьба за ці ресурси, активи – хто буде на цьому заробляти,

– переконаний він.

За його словами, за таких умов дружба зникає, бо кожен сам за себе. Ба більше, окупанти намагаються підставити один одного.

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