Це не тусовка за інтересами, – військовий про відправку на фронт одеського військкома-мільйонера

В Одеському Територіальному центрі комплектування вирішили відправити на фронт військкома Єгора Смирнова, який за час війни нажився на 1 мільйон доларів. Такі види покарання обурюють українських захисників.

Про це 24 Каналу сказав військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. За його словами, побратими лише сподіваються, що одеського військкома відправлять не до них.

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"Це не тусовка за інтересами – це Збройні Сили України. Не можна взяти військкома, дати йому автомат у зуби, бронік і посадити зі мною в окоп", – заявив Сазонов.

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За його словами, Смирнов має звання майора, а тому муситиме керувати бригадою, батальйоном або навіть штабом. Вочевидь користі від такої "служби" буде більше російським окупантам, ніж українським захисникам.

Служба в ЗСУ – це честь, а не покарання

Якщо людина вчинила кримінальний злочин, то повинна відповідати згідно з нормами Кримінального кодексу. Відправляти на фронт підозрюваних – це майже те саме, що робить Росія зі своїми злочинцями.

Так, найбільше цим незадоволені українські бійці. Їм важливо розуміти, що поряд з ними надійна людина, яка прикриє та допоможе.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр погодилася з тим, що мобілізація як покарання абсолютно неприпустима. Міноборони неодноразово проводило наради з ТЦК, адже правильно спілкуватися з людьми дуже важливо.

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