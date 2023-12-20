Має вірних "псів" в ЄС та не відчуває санкцій: Путін все жвавіше говорить на публічних виступах

На початку великої війни Владіміру Путіну погано вдавалося брехати щодо ситуації у країні-агресорці та на фронті. Згодом главі Кремля почали готувати теми майбутніх виступів та відповіді на запитання, він все ретельно вивчав і тому дедалі активніше говорив маячню.

Велике мистецтво брехати так, щоб людині, яка не в контексті, сказане звучало логічно, але все було з точністю навпаки. Такими думками з 24 Каналом поділився політтехнолог Борис Тизенгаузен, коментуючи виступ Путіна на колегії міноборони Росії.

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Путін став впевненіше говорити на публічних виступах

Тизенгаузен зауважив, що риторика Путіна "перечекати Захід" дає певні плоди. У 2022 році російський президент взагалі не проводив пресконференції. Натомість на другий рік великої війни "розвалився" на стільці й чотири години базікав про абсурдні речі. Знову повторивши шаблонну риторику про війну в Україні, звинувативши НАТО та Захід в посяганні на кордони Росії.

До прикладу, на підсумках року 19 грудня з українським президентом Володимиром Зеленським підіймалися важливі запитання:

посилення оборони;

якої зброї не вистачає;

про виробництво дронів в Україні;

блокаду кордону з Польщею;

процес обміну військовополоненими та інше.

З огляду на це, Путін дійсно може окрилитися й так жваво виступати. Він бачить, що запроваджені санкції вдається обійти та обіграти Європу. У нього є вірні "собаки" в обличчі того ж прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який, якщо потрібно, то заблокує будь-яку ініціативу чи санкції від ЄС для Росії. Також допомагають Китай та Туреччина, яка займає серйозне місце в товарообігу з Росією.

Віктор Орбан наклав вето на пакет допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро після того, як раніше утримався під час ухвалення рішення щодо переговорів про вступ України до ЄС.

"Путін став нормально почуватися. На жаль, увага до війни слабшає через природні причини: якщо довго показувати війну, всі втомлюються. Так було з Сирією та будь-якою іншою війною. Нам буде дедалі важче, але ми маємо серйозних партнерів", – підсумував Борис Тизенгаузен.

Абсурдні заяви Путіна на колегії міноборони Росії