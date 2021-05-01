Головні новини 1 травня: ДТП в Києві за участю п'яного водія, додаткові дози вакцини Pfizer

У Києві трапилася смертельна ДТП за участю п'яного водія. Україна отримає додаткові 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Володимир Зеленський звернувся до українців напередодні Великодня. Україна з 2 травня закриває в'їзд для громадян з Індії. Такими були головні новини 1 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

ДТП у Києві за участю п'яного водія

Джерело: фейсбук Антона Геращенка

У Києві на вулиці Лесі Українки у ніч на 1 травня трапилася смертельна ДТП за участю п'яного водія.

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Деталі ДТП у столиці

Патрульні зафіксували, що автомобіль Infinity G25 порушує правила дорожнього руху. Однак на вимогу зупинитися водій не відреагував, а навпаки – додав газу. Правоохоронці вирушили вслід за порушником, однак він врізався у стовп на швидкості у понад 100 кілометрів на годину.

За інформацією ДСНС Києва, авто зіткнулося з бордюром та в'їхало в електроопору.

Внаслідок зіткнення водія та пасажирку затиснуло між сидіннями та панеллю приладів. Рятувальники вивільнили водія та тіло пасажирки за допомогою електрогідравлічного обладнання та шанцевого інструменту.

Є жертва та постраждалі

26-річного водія госпіталізували у лікарню. Фейсбук-спільнота Dtp.kiev пише, що той обійшовся легкими травмами. Разом з ним у лікарню відвезли 19-річну пасажирку. Однак у ДТП загинула 18-річна дівчина.

До слова, перевірка водія на драгері нібито показала 1,41 проміле.

Водія взяли під варту

Шевченківський районний суд Києва 1 травня ухвалив рішення про взяття під варту винуватця смертельної ДТП Павла Білоконя до 30 червня без права внесення застави. Захист заявив, що оскаржуватиме це рішення.

Сам водій усвідомив скоєне, визнав свою провину і готовий співпрацювати зі слідством. Він розповів, що пасажирки просили його зупинити авто, але мокра дорога завадила це зробити.

Правоохоронці перевіряють родинні зв'язки винуватця ДТП з ексміністром внутрішніх справ Миколою Білоконем. Водночас прокурор заявив, що жодних зв'язків між чоловіками немає.

У Києві автомобіль на швидкості врізався у стовп / Фото ДСНС, dtp.kiev (18+)

Дивіться відео переслідування п'яного водія:

Додаткові дози вакцини Pfizer

Джерело: МОЗ України

Україна уклала контракт з компанією Pfizer щодо постачання додаткових 10 мільйонів доз вакцини від COVID-19.

До теми Чудовий результат, – Зеленський про додаткові 10 мільйонів доз вакцини Pfizer

Про додаткові дози, які отримає Україна, повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов. Він розповів, що переговори були важкими, але "результат того вартий".

"Після довготривалих і важких переговорів із компанією Pfizer ми досягли домовленості про постачання додаткових 10 мільйонів доз. Сьогодні (1 травня – 24 канал) вночі ми підписали відповідний контракт",

– зазначив Степанов.

Міністр уточнив, що тепер Україна протягом 2021 року загалом отримає 20 мільйонів доз вакцини Pfizer.

Водночас Володимир Зеленський подякував гендиректору Pfizer Альберту Бурлі, з яким вів особисті перемовини, за допомогу Україні у складні часи пандемії та відзначив зусилля представників України, які супроводжували процес підписання контракту.

"Це справді чудовий результат. Тепер завдання держави – забезпечити вакцинацію максимальної кількості громадян", – наголосив президент.

Коли очікують постачання вакцини Pfizer

500 тисяч доз Україна отримає вже в травні – червні,

4,5 мільйона доз – у липні – вересні,

решту 15 мільйонів доз – у четвертому кварталі 2021 року.

Вакцинація в Україні: статистика

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали вже 752 295 українців. Зокрема, 1 дозу – 752 293 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 260.

Зокрема, 1 дозу – 752 293 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 260. За добу 30 квітня від COVID-19 вакцинували ще 49 985 людей.

Дані: фейсбук Максим Степанова



Як записатись на вакцинацію / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Джерело: 24 канал

В Єрусалимі у Храмі Гробу Господнього 1 травня зійшов Благодатний вогонь.

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Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі

Запалення традиційно відбулося у суботу перед Великоднем.

Винесення Благодатного вогню з Гробу Господнього символізує вихід з Гробу "Світу істинного", тобто воскреслого Ісуса Христа.

Через пандемію коронавірусу доступ до храму для паломників обмежили.

Як зійшов Благодатний вогонь в Єрусалимі: дивіться відео

Благодатний вогонь в Україні

Заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря повідомив, що 2 травня, приблизно о 10:00 Благодатний вогонь привезуть в Україну, до Михайлівського Золотоверхого собору Києва. Зроблять це звичайним авіарейсом, а не чартерним, як було раніше.

Немає жодної справді вагомої потреби витрачати шалені кошти на чартерні рейси, особливо в час пандемії, щоби на кілька годин раніше привезти Святе Світло,

– зазначив Зоря.

Він також розповів, що звичай привозити Святе Світло у ніч Великодня – новий, він виник лише завдяки встановленню авіаперельотів.

Великдень в умовах карантину: основне

У МОЗ розробили правила для безпечного святкування і мінімізації поширення COVID-19 на Великдень:

відвідувати храми можна тільки у засобах індивідуального захисту (масці, респіраторі). Маску потрібно носити як у приміщені, так і на вулиці під час релігійних заходів;

у приміщенні храмів дозволяється перебування громадян із розрахунку – 1 людина на 4 квадратних метри;

між людьми повинна бути дотримана дистанція в 1,5 метра, зокрема, і на вулиці.



Правила Богослужінь на Великдень / Інфографіка 24 каналу

Зеленський звернувся до українців напередодні Великодня

Джерело: 24 канал

Володимир Зеленський звернувся до українців напередодні Великодня. Президент привітав усіх та побажав, аби це свято принесло країні мир.

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Глава держави згадав військових та медиків, які зустрічають свято не з рідними. Зеленський наголосив, що це свято символізує перемогу життя над смертю. "А ми живемо у час, коли заради цієї перемоги відзначаємо Великдень вдома", – зазначив він.

Однак в цьому немає нічого страшного, сумного чи гріховного. Насамперед тому, що це і є виконання християнського обов'язку, а саме – турботи й любові до свого ближнього,

– наголосив президент.

Й додав, що багато українців відзначають Великдень не вдома, а на передовій – у боротьбі за мир. А також – на медичному чергуванні у боротьбі за здоров'я та життя пацієнтів.

Привітання Зеленського з Великоднем: дивіться відео

Україна закриває кордон для громадян Індії

Джерело: ДПСУ

Кабмін ухвалив рішення обмежити в'їзд громадянам з Індії, а також тим особам, які перебували на її території.

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Обмеження набудуть чинності з 00:00 2 травня. За попередніми даними, заборона в'їзду в Україну триватиме аж до кінця карантину. Наразі карантин в Україні запровадили до 30 червня.

Хто зможе потрапити в Україну іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України , є подружжям або дітьми громадян України,

, є подружжям або дітьми громадян України, працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей,

та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей, інші категорії іноземців та осіб без громадянства за погодженням з МЗС. Яка зараз ситуація з COVID-19 в Індії