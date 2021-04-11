Головні новини 11 квітня: нові деталі катастрофи рейсу MH17 та ім'я загиблого героя на Донбасі

Журналісти оприлюднили записи, відповідно до яких, терористи напряму контактували з Москвою в день катастрофи MH17. Оприлюднили ім'я воїна, який загинув під Золотим. Кабмін затвердив перелік тих, хто може отримати карантинні 8 тисяч гривень. У Кремлі знову згадали про "захист російськомовних" в Україні. Такими були головні новини 11 квітня.

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Нові деталі катастрофи MH17

Джерело: NOS

Журналісти опублікували записи, які стосуються збиття МH17 над Донбасом. У них мовиться про те, що головний підозрюваний Сергій Дубінський протягом кількох годин після авіатрощі не знав про неї. Проте і Дубінський, і Стрєлков-Гіркін у цей день перебували на зв'язку з Москвою.

Дубінський тоді, коли сталась катастрофа, був заступником так званого "міністра оборони" на окупованих територіях Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

Про що свідчать записи

У день катастрофи Дубінський повідомив про прямий контакт з Москвою. Гіркін теж спілкувався на "найвищому рівні". 17 липня 2014 року Дубінський доповідав про установку "Бук" на окупованій території, з якої і збили літак. Заступник Гіркіна не одразу дізнався про авіакатастрофу. Коли вже стало зрозумілим, що Боїнг таки збили сепаратисти, Дубінський наказав терміново вивозити "Бук" до кордону Луганщини. Експертам ОБСЄ дозволили приїхати, адже, як сказав Дубінський, "чорні скриньки" вже вивезли.

Що відомо про авіакатастрофу MH17

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу MH17 летів 17 липня 2014 року із Амстердама в Куала-Лумпур.

Його збили російським зенітно-ракетним комплексом "Бук".

На жаль, 298 людей загинули.

У Нідерландах тривають суди. Обвинувачених 4: Гіркін, Дубинський та Пулатов, Харченко.



Авіакатастрофа MH17 / Інфографіка 24 каналу

У ЗСУ назвали ім'я бійця, що загинув під Золотим

Джерело: Офіційна сторінка 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка

Проросійські бойовики 10 квітня смертельно поранили старшого солдата Андрія Сергійовича Теперика. Йому було всього 24 роки.

Що розповіли у ЗСУ

У пресслужбі бригади зазначили, що "Харківщина втратила ще одного вірного сина Батьківщини". Військові висловили співчуття рідним та близьким захисника.

Не пробачимо. Вибач, братику, –

пообіцяли героєві.



Загиблий Андрій Теперик / Фото 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка

Як загинув боєць

Теперика вбили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Бойовики обстріляли Золоте з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Від початку 2021 року на Донбасі – загострення. Вже загинули щонайменше 32 українських воїни.

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Кабмін затвердив перелік тих, хто може отримати "карантинні" 8 тисяч

Джерело: Кабмін

Уряд затвердив перелік видів економічної діяльності для допомоги від держави на час карантину. ФОПи, які працюють у цих сферах, зможуть отримати 8 тисяч гривень.

Про які види діяльності мовиться:

роздрібна торгівля деталями та приладдям для транспорту;

інші види роздрібної торгівлі у неспеціалізованих магазинах;

торгівля комп'ютерами, програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах тощо;

торгівля електронною апаратурою побутового призначення;

торгівля текстилем;

торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах;

З повним переліком можна ознайомитись тут.

Що відомо про 8 тисяч допомоги підприємцям

В Україні з 9 квітня почав діяти закон про виплати підприємцям з червоної зони карантину.

ФОПи можуть отримати 8 тисяч гривень допомоги від уряду.

Отримати допомогу можна через портал або мобільний додаток "Дія".

У Путіна знову заговорили про "захист російськомовних"

Джерело: Интерфакс

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував заяви США про російське озброєння біля кордонів з Україною. У Кремлі переконують, що ситуація на сході України є "небезпечною для Росії". Також заявляють, що готові вживати відповідні заходи.

Крім того, країна-агресор знов говорить про "захист" російськомовного населення України.

Що Пєсков каже про ймовірну велику війну

За словами прессекретаря, ніхто нібито не збирається рухатися до війни з Україною.

Ніхто не сприймає якусь можливість такої війни. Але Росія завжди говорила, що вона не залишиться байдужою до долі російськомовних, які живуть на південному сході країни,

– каже Пєсков.

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Ситуація біля кордону: що треба знати

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною.

Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив активну перевірку бойової готовності своїх збройних сил.

Міжнародна спільнота, зокрема США, обіцяють Україні підтримку, якщо буде наступ Москви. Штати вже привели війська в Європі у максимальну готовність.



Війська біля кордону / Інфографіка 24 каналу