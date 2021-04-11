Головні новини 11 квітня: нові деталі катастрофи рейсу MH17 та ім'я загиблого героя на Донбасі

Журналісти оприлюднили записи, відповідно до яких, терористи напряму контактували з Москвою в день катастрофи MH17. Оприлюднили ім'я воїна, який загинув під Золотим. Кабмін затвердив перелік тих, хто може отримати карантинні 8 тисяч гривень. У Кремлі знову згадали про "захист російськомовних" в Україні. Такими були головні новини 11 квітня.
Джерело:24 канал
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Нові деталі катастрофи MH17
Джерело: NOS
Журналісти опублікували записи, які стосуються збиття МH17 над Донбасом. У них мовиться про те, що головний підозрюваний Сергій Дубінський протягом кількох годин після авіатрощі не знав про неї. Проте і Дубінський, і Стрєлков-Гіркін у цей день перебували на зв'язку з Москвою.
Дубінський тоді, коли сталась катастрофа, був заступником так званого "міністра оборони" на окупованих територіях Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.
Про що свідчать записи
- У день катастрофи Дубінський повідомив про прямий контакт з Москвою. Гіркін теж спілкувався на "найвищому рівні". 17 липня 2014 року Дубінський доповідав про установку "Бук" на окупованій території, з якої і збили літак.
- Заступник Гіркіна не одразу дізнався про авіакатастрофу. Коли вже стало зрозумілим, що Боїнг таки збили сепаратисти, Дубінський наказав терміново вивозити "Бук" до кордону Луганщини.
- Експертам ОБСЄ дозволили приїхати, адже, як сказав Дубінський, "чорні скриньки" вже вивезли.
Що відомо про авіакатастрофу MH17
- Літак авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу MH17 летів 17 липня 2014 року із Амстердама в Куала-Лумпур.
- Його збили російським зенітно-ракетним комплексом "Бук".
- На жаль, 298 людей загинули.
- У Нідерландах тривають суди. Обвинувачених 4: Гіркін, Дубинський та Пулатов, Харченко.
Авіакатастрофа MH17 / Інфографіка 24 каналу
У ЗСУ назвали ім'я бійця, що загинув під Золотим
Джерело: Офіційна сторінка 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка
Проросійські бойовики 10 квітня смертельно поранили старшого солдата Андрія Сергійовича Теперика. Йому було всього 24 роки.
Що розповіли у ЗСУ
У пресслужбі бригади зазначили, що "Харківщина втратила ще одного вірного сина Батьківщини". Військові висловили співчуття рідним та близьким захисника.
Не пробачимо. Вибач, братику, –
пообіцяли героєві.
Загиблий Андрій Теперик / Фото 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка
Як загинув боєць
- Теперика вбили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
- Бойовики обстріляли Золоте з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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Кабмін затвердив перелік тих, хто може отримати "карантинні" 8 тисяч
Джерело: Кабмін
Уряд затвердив перелік видів економічної діяльності для допомоги від держави на час карантину. ФОПи, які працюють у цих сферах, зможуть отримати 8 тисяч гривень.
Про які види діяльності мовиться:
- роздрібна торгівля деталями та приладдям для транспорту;
- інші види роздрібної торгівлі у неспеціалізованих магазинах;
- торгівля комп'ютерами, програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах тощо;
- торгівля електронною апаратурою побутового призначення;
- торгівля текстилем;
- торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах;
З повним переліком можна ознайомитись тут.
Що відомо про 8 тисяч допомоги підприємцям
- В Україні з 9 квітня почав діяти закон про виплати підприємцям з червоної зони карантину.
- ФОПи можуть отримати 8 тисяч гривень допомоги від уряду.
- Отримати допомогу можна через портал або мобільний додаток "Дія".
У Путіна знову заговорили про "захист російськомовних"
Джерело: Интерфакс
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував заяви США про російське озброєння біля кордонів з Україною. У Кремлі переконують, що ситуація на сході України є "небезпечною для Росії". Також заявляють, що готові вживати відповідні заходи.
Крім того, країна-агресор знов говорить про "захист" російськомовного населення України.
Що Пєсков каже про ймовірну велику війну
За словами прессекретаря, ніхто нібито не збирається рухатися до війни з Україною.
Ніхто не сприймає якусь можливість такої війни. Але Росія завжди говорила, що вона не залишиться байдужою до долі російськомовних, які живуть на південному сході країни,
– каже Пєсков.
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Ситуація біля кордону: що треба знати
- Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною.
- Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив активну перевірку бойової готовності своїх збройних сил.
- Міжнародна спільнота, зокрема США, обіцяють Україні підтримку, якщо буде наступ Москви. Штати вже привели війська в Європі у максимальну готовність.