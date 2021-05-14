Головні новини 14 травня: нові санкції РНБО, кадрові зміни в уряді та підозра Семенченку

РНБО зібралася на чергове засідання, обговорили, зокрема й питання накладання санкцій. Одразу 2 міністри Кабміну написали заяви про відставку. СБУ повідомила про підозру екснардепу Семену Семенченку, якого звинувачують в обстрілі телеканалу "112 Україна" у липні 2019 року. Оприлюднили ім'я українського героя, який раніше загинув від кулі снайпера. Такими були головні новини 14 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Важливо Зеленський взявся за державні землі й будинки у Конча-Заспі та Пущі-Водиці

Підсумки чергового засідання РНБО

Джерело: 24 канал

Чергове засідання Ради національної безпеки та оборони відбулося 14 травня. Під час нього ухвалили нові санкції, вирішили провести аудит землі й резиденцій у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. Крім того, обговорили створення нової цифрової телемережі "Мультиплекс". Підсумки засідання РНБО підбив Президент України Володимир Зеленський.

Нові санкції

Нові санкції застосували проти 557 злодіїв у законі та приблизно 100 кримінальних авторитетів. За словами президента, більшість з них перебувають не в Україні. Зеленський назвав людей, які потрапили під санкції, "професорами з порушення Кримінального кодексу".

Санкції передбачають

блокування активів та заборона в’їзду на територію України;

відмова у виданні або скасуванні візи, посвідки на тимчасове чи постійне проживання, дозволу на імміграцію;

відмова у продовженні терміну перебування в Україні;

неможливість набуття громадянства України та примусове видворення.

Аудит елітних будинків та земель під Києвом

На засіданні РНБО також розглянули питання державних земель та будинків в Конча-Заспі й Пущі-Водиці, а також людей, у користуванні яких вони перебувають. Мовиться про майже 400 гектарів заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач.

Зеленський заявив, що поставив завдання провести повний аудит земель і резиденцій у Конча-Заспи й Пущі-Водиці, встановити повний перелік людей, які там живуть та за яких умов вони отримали це право. Крім того, політик анонсував "велике переселення цих народів".

Зеленський підбив підсумки засідання РНБО: дивіться відео

Створення телемережі "Мультиплекс"

Віцепрем'єр-міністр та міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що частина людей в Україні не мають змоги дивитися українське телебачення. А це дає країні-агресору перевагу і дозволяє розповсюджувати свою пропаганду.

Саме тому в Україні хочуть створити нову цифрову телемережу "Мультиплекс", яка надасть доступ до щонайменше 12 цифрових телеканалів жителям всієї країни. "Мультиплекс" працюватиме у смузі частот метрового діапазону 174 – 230 мегагерців, в який увійдуть 158 населених пунктів.

Кадрові перестановки у Кабміні

Проєкт реалізують за допомогою кредиту під державні гарантії у розмірі 490 мільйонів гривень.

Джерело: телеграм-канал "Правда Качури"

До Верховної Ради надійшли заяви про відставку одразу трьох міністрів. Мовиться про міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра економіки Ігоря Петрашка та очільника МОЗ.

Головне про відставку міністрів

Народний депутат Олександр Качура повідомив, що кадрові питання розглянуть у вівторок на позачерговому засіданні. Як заявив нардеп Олексій Гончаренко, раніше Ігор Петрашко написав заяву "на вимогу Офісу Президента".

на позачерговому засіданні. Як заявив нардеп Олексій Гончаренко, раніше Ігор Петрашко написав заяву Народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина припустила, що посаду очільника Міністерства інфраструктури може обійняти Олександр Кубраков. А замість Петрашка призначать Любченка.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов також написав заяву про відставку. Раніше заявляли, що МОЗ не вклалося в терміни, які були визначені для початку вакцинації в країні.

Кого ще можуть відправити у відставку

На засіданні фракції "Слуга народу" 17 травня можуть розглянути питання відставки ще кількох міністрів. З посадою може попрощатися:

міністр юстиції Денис Малюська;

глава Мінфіну Сергій Марченко.

Підозра для Семенченка

Джерело: Офіс генпрокурора

Співробітники СБУ повідомили про підозру екснардепу Семену Семенченку через обстріл телеканалу "112 Україна" у липні 2019 року.

У чому звинувачують Семенченка

За даними слідства, Семенченко разом з двома іншими людьми спланували теракт. За задумом, виконавці мали придбати автомобіль, закласти в нього великий обсяг вибухівки. Потім припаркувати авто біля будівлі телеканалу, а у визначений час підірвати.

Слідчі зазначили, що згодом план змінився і будівлю телеканалу вирішили обстріляти з гранатомета. Це було потрібно, аби приховати осіб-виконавців та організатора.

Це було потрібно, аби приховати осіб-виконавців та організатора. На думку СБУ, саме Семенченко організував передачу грошей для придбання засобів, необхідних для здійснення теракту.

Обстріл каналу "112 Україна": головне

Будівлю телеканалу "112 Україна" обстріляли в Києві у ніч проти 13 липня. Після теракту 2 невідомих втекли на авто. Дивом, з людей ніхто не постраждав, однак будівля і вивіска телеканалу були пошкоджені.

Обстріл стався напередодні показу пропагандистського фільму американського режисера Олівера Стоуна "Нерозказана історія України". Стрічку планували транслювати на телеканалі "112 Україна".

Що відомо про Семена Семенченка? Це відомий командир добровольчого батальйону "Донбас" та колишній депутат Верховної Ради 8-го скликання. Семенченка також Це відомий командир добровольчого батальйону "Донбас" та колишній депутат Верховної Ради 8-го скликання. Семенченка також підозрюють в створенні незаконного збройного формування для провокування міжнародних конфліктів і вербування добровольців на території України.

Ім'я героя, який загинув на Донбасі

Семену Семенченку оголосили підозру за статтею 258 про терористичний акт. Санкція статті передбачає позбавленням волі від 7 до 12 років, а також конфіскація майна або без такої.

Джерело: 8-а окрема мотопіхотна бригада імені Виговського

Стало відомо, що внаслідок обстрілу військ окупанта 13 травня на Донбасі загинув військовослужбовець Павло Колесник.

Що відомо про українського героя

Український захисник був родом з Чернігівської області.

Він був старшим водієм мотопіхотної роти. Служив в бригаді з вересня 2019 року.

Цікавий експеримент у Моршині

Попри домовленості про перемир'я, російські найманці продовжують систематично гатити у сторону українських позицій. Внаслідок ворожих атак на Донбасі від початку 2021 року загинули вже 43 бійці Збройних сил України.

Джерело: "Радіо Свобода"

У Моршині, що на Львівщині, продовжують вакцинувати все доросле населення, щоб отримати колективний імунітет. Це дозволить зробити місто безпечнішим та відкрити курорт. Пілотний проєкт з вакцинації розпочався 16 квітня.

Станом на 13 травня Моршині проти коронавірусу вакцинували вже 61% населення. Щоправда, лише першою дозою. Від нині розпочнеться вакцинація другою дозою. Міський голова Руслан Ільницький вважає, що вже скоро можна буде спостерігати за формуванням колективного імунітету.

Якщо врахувати, що за останні кілька місяців, за даними наших лікарів, перехворіли на коронавірус до 15%, то можна говорити, що вже є достатня кількість вакцинованих, аби через кілька тижнів спостерігати формування колективного імунітету. Це моя думка, офіційної позиції МОЗу я поки не знаю,

– заявив мер міста.

Зауважимо, що загалом для Моршина виділили майже 2,5 тисячі доз вакцини. У місті використовують китайську вакцину "CoronaVac". Вона не має особливих умов до зберігання – її тримають у холодильниках.