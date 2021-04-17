Головні новини 17 квітня: дипломатичний скандал з Росією, похорони принца Філіпа

Україна висилає російського дипломата у відповідь на аналогічний крок Москви. У Великій Британії попрощалися з принцом Філіпом. Росія перекидає у Чорне море свої військові кораблі. Помер український письменник і політик Володимир Яворівський. Такими були головні новини 17 квітня.

Найважливіші новини України та світу за суботу, 17 квітня:

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Дипломатичний скандал з Росією

Джерело: 24 канал

У російському МЗС вимагають висилки українського консула у Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка. Його затримала ФСБ напередодні.

. Сосонюку рекомендують покинути Росію протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня. Тобто зробити це він повинен до 22 квітня.

Федеральна служба безпеки Росії опублікувала відео затримання дипломата з України. Все відбувалося в одному із місцевих ресторанів.

Затримання Сосонюка: дивіться відео

Кілька годин дипломата тримали у відділенні. Українцю закидають начебто отримання секретної інформації з бази даних російських спецслужб.

Реакція України

Наразі український консул перебуває на території українського дипломатичного представництва у Санкт-Петербурзі.

В МЗС України це затримання прирівняли до нападу. За словами заступника глави МЗС Євгенія Єніна, російські силовики вдали, ніби не впізнали українського дипломата.

"Ми абсолютно не сприймаємо схожий шантаж і практику провокацій, яка стає дедалі грубішою", – заявив заступник міністра закордонних справ.

До теми Що відомо про затриманого в Росії консула Олександра Сосонюка

Як зауважили у зовнішньополітичному відомстві, шантаж та провокації з боку Кремля стають дедалі жорсткішими. У Києві готові протистояти їм.

У відповідь Україна висилає російського дипломата. Київ вимагає від старшого дипломата посольства Росії залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи з 19 квітня.

Прощання з принцом Філіпом

Джерело: 24 канал

У Лондоні попрощалися з принцом Філіпом – чоловіком королеви Єлизавети ІІ. Церемонію провели у каплиці Святого Георгія, а поховали його в Королівській усипальні.

Як все відбувалося

Труну з тілом принца Філіпа везли на модифікованій версії Land Rover, до розробки якого долучався він сам. За його бажанням авто перефарбували у військовий зелений колір.

Її вкрили особистим штандартом герцога Единбурзького. Туди поклали його адміральський кашкет та офіцерську шаблю.

Супроводжували труну до каплиці сини принца Філіпа – граф Уесекський, герцог Йоркський, принц Чарльз, а також його донька принцеса Анна та онуки – принц Вільям і принц Гаррі.

Єлизавета II приїхала до каплиці окремо на автомобілі, там вже чекали інші члени королівської родини. Це був її перший публічний вихід після смерті чоловіка.

Фото та відео з церемонії прощання із принцом Філіпом – дивіться за посиланням.

Прощання не мало державного характеру, цього не хотів сам принц. Через карантин у церемонії взяли участь лише близькі родичі.

У Лондоні поховали чоловіка Єлизавети ІІ: дивіться відео Associated Press

Британці віддали шану принцу Філіпу

Через карантин британців попросили не приходити під Віндзорський палац для покладання квітів, а також не робити цього біля інших королівських резиденцій.

Натомість громадянам країни запропонували переказати гроші благодійним організаціям, які підтримував принц Філіп, або іншим благодійникам.

Попри заклики королівської родини, понад 100 британців все ж прийшли під стіни Віндзорського замку попрощатися з принцом Філіпом.

Що відомо про смерть принца Філіпа Чоловік британської королеви помер 9 квітня 2021 року. 10 червня йому могло б виповнитися 100 років. Букінгемський палац не називав причину смерті. Проте відомо, що від початку року стан його здоров'я значно погіршився.



Принца Філіпа госпіталізували 16 лютого через погане самопочуття. Згодом чоловіку королеви зробили операцію на серці Чоловік британської королеви помер 9 квітня 2021 року. 10 червня йому могло б виповнитися 100 років. Букінгемський палац не називав причину смерті. Проте відомо, що від початку року стан його здоров'я значно погіршився.Принца Філіпа госпіталізували 16 лютого через погане самопочуття. Згодом чоловіку королеви зробили операцію на серці . Він висловив бажання повернутися додому, аби піти з життя, перебуваючи в рідних стінах.

Російські кораблі у Чорному морі

Джерело: 24 канал

17 квітня у Чорне море зайшли російські десантні кораблі "Александр Отраковский" та "Кондопога". Міноборони Росії повідомило про загін із 15 кораблів Каспійської флотилії.

Серед них:

3 артилерійських катери;

8 десантних катерів,

інші судна, які забезпечували перехід з Каспійського до Чорного моря.

Крім цього, у російському відомстві показали відео, на якому видно, як судна проходять під Кримським мостом по Керченській протоці.

Судна Росії у Чорному морі: дивіться відео

Росія нарощує сили біля України: ситуація у Чорному морі

Росія оголосила про закриття частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки до жовтня 2021 року. Заборона на прохід діятиме для військових кораблів та суден інших країн.

В українському МЗС вже відреагували. Там наголосили, що такі дії Росії є черговою спробою порушення норм і принципів міжнародного права.

Наприкінці березня у ЗСУ попередили, що Росія стягує до кордонів України війська та техніку. Військову присутність нарощують у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях та в окупованому Криму.

Свої дії Кремль намагається цинічно пояснити бойовими перевірками. Там анонсували, що протягом квітня проведуть 4048 навчань різного масштабу.

Помер Володимир Яворівський

Джерело: фейсбук Василя Шкляра

Вночі проти 17 квітня у віці 79 років помер український письменник та політичний діяч Володимир Яворівський. Причина загибелі наразі невідома.

Трагічну звістку повідомив його колега Василь Шкляр. "Не хочеться вірити. Він фонтанував енергією, незрівнянним гумором, дивовижною працездатністю", – написав друг Яворівського.



Помер Володимир Яворівський / Фото з соцмереж

Що відомо про Володимира Яворівського

Джерело: "Вікіпедія"