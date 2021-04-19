Головні новини 19 квітня: вечірка Тищенка, скандал зі Суперлігою

Микола Тищенко влаштував у локдаун вечірку з нагоди дня народження дружини. Європейські клуби оголосили про створення Суперліги, водночас УЄФА офіційно затвердив новий формат Ліги Чемпіонів. В Євросоюзі заявили про рекордну кількість військ Росії на кордоні з Україною. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що висилають російського дипломата. Такими були головні новини 19 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Вечірка Тищенка

Джерело: 24 канал

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко потрапив у новий скандал – ЗМІ опублікували кадри з вечірки, яку він організував, попри локдаун, з нагоди дня народження дружини.

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Що у Тищенка кажуть про організовану ним вечірку

Святкування провели у ресторані київського готелю Fairmont.

Судячи з відео, яке з'явилося у мережі, захисні маски носив тільки персонал закладу. Хоча робота ресторанів у Києві заборонена через локдаун.

Кадри з начебто дня народження дружини Тищенка / Фото з соцмереж

Вечірка Тищенка під час карантину: дивіться відео

Як ситуацію коментує поліція

За інформацією поліції Києва, відреагувавши на повідомлення у соцмережах, у ресторан прибули правоохоронці.

Поліцейські вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Що кажуть у Тищенка

"Радіо Свобода" пише, що у нардепа вирішили уникнути будь-яких пояснень щодо вечірки.

Перепрошую, але коментарів не буде,

– відповіли виданню у пресслужбі.

До слова, у Тищенка спершу повідомляли журналістам, що захід відбувався у нього вдома, а не в готелі. А ймовірні гості вечірки публікували у мережі фото, не позначаючи ані сім'ю Тищенка, ані своє місцеперебування.

Скандал у футбольному світі

Раніше Тищенко вже потрапляв у скандал щодо порушення карантину. Навесні 2020 року його ресторану "Велюр" працював, попри жорсткі обмеження.

Джерело: 24 канал

Створення Суперліги

Ввечері 18 квітня одразу 12 топових команд оголосили про створення Суперліги.

Детально Європейські клуби оголосили про створення Суперліги: все, що варто знати про цей турнір

Це 6 англійських команд: Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Тоттенхем, Челсі та Арсенал.

А також по 3 іспанські та італійські команди – Реал, Барселона, Атлетіко, Ювентус, Інтер та Мілан.

Ідейним натхненником турніру є президент Реалу Флорентіно Перес. Саме він і стане новим президентом Суперліги.

Загалом в турнірі будуть брати участь 20 команд. Серед них 15 – на постійній основі, це так звані команди-засновники. Які ще три клуби посядуть ці місця (додатково до вже 12 названих) – поки невідомо. Ще 5 команд будуть змінюватися.

Водночас УЄФА виступив проти такої ініціативи.

УЄФА затвердив новий формат Ліги Чемпіонів

Союз європейських футбольних асоціацій оголосив про реформу єврокубкових турнірів.

Ліга чемпіонів

Кількість учасників Ліги Чемпіонів збільшиться з 32 до 36 .

Ліги Чемпіонів . Раніше кожен клуб проводив 6 матчів проти 3 команд (вдома і на виїзді). Тепер кожен зіграє на загальному етапі щонайменше 10 матчів проти 10 суперників (5 вдома, 5 у гостях).

проти 10 суперників (5 вдома, 5 у гостях). Далі 8 найкращих команд загального етапу напряму вийдуть в 1/8 фіналу. К оманди, які посядуть місця з 9 до 24 , зіграють додатковий раунд для потрапляння в плей-офф. Команди з 25 і до 36 місця – вибувають.

загального етапу напряму вийдуть в 1/8 фіналу. К Ліга чемпіонів залишиться відкритою . Команди, і надалі потраплятимуть у неї залежно від виступів у внутрішніх змаганнях.

. Команди, і надалі потраплятимуть у неї залежно від виступів у внутрішніх змаганнях. Одне з додаткових місць отримає клуб, який буде третім в чемпіонаті асоціації, що займає п'яту сходинку в рейтингу національних асоціацій УЄФА. Ще одну путівку отримає національний чемпіон, який кваліфікується за так званим Шляхом чемпіонів. Це означає, що кількість таких путівок збільшиться з 4 до 5.

отримає клуб, який буде третім в чемпіонаті асоціації, що займає п'яту сходинку в рейтингу національних асоціацій УЄФА. Ще одну путівку отримає національний чемпіон, який кваліфікується за так званим Шляхом чемпіонів. Це означає, що кількість таких путівок збільшиться з 4 до 5. Решта 2 місця призначені для клубів з найвищим клубним коефіцієнтом за останні 5 років, які не вийшли в загальний етап Ліги чемпіонів, але пройшли у кваліфікацію Ліги чемпіонів, Лігу Європи або в Лігу конференцій.

Ліга Європи та Ліга Конференцій

Схожі зміни будуть і в Лізі Європи (8 матчів на загальному етапі) та Лізі конференцій (6 матчів на загальному етапі). Кількість учасників загального етапу 2 цих турнірів також може збільшитися до 36.

Усі матчі єврокубків до фіналу, як і раніше, проводитимуть у середині тижня.

Рекордна кількість військ Росії на кордоні з Україною

Джерело: "Європейська правда"

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після відеоконференції глав МЗС країн Євросоюзу заявив, що наразі біля кордонів України скупчилася максимальна кількість російських військових.

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ЄС стурбований російськими військами

За словами Борреля, російське нарощування військових сил дуже турбує Євросоюз.

Понад 150 тисяч російських військових перебувають на кордоні України та в Криму. Це найбільше зосередження російської армії біля кордонів України, яке коли-небудь було,

– зазначив глава дипломатії ЄС.

Він також наголосив, що Євросоюз збільшує дипломатичні зусилля для відновлення української територіальної цілісності. Водночас Боррель зауважив, що ЄС чекає від України стійкого прогресу в реформах.

Ескалація на Донбасі: головне

Протягом останніх тижнів Росія активно стягує свої війська до кордонів України. За даними української розвідки, до 20 квітня країна-агресор стягне до нашого кордону 110 тисяч військових.

Водночас війська Росії зафіксували в окупованому Криму та навіть у Придністров'ї. А у середині квітня спостерігачі ОБСЄ зафіксували 269 одиниць різного типу озброєння і військової техніки, які були розміщені на Донбасі з порушенням.

, що глава МЗС України Дмитро Кулеба на онлайн-зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС запропонував Євросоюзу підготувати нові секторальні санкції проти Росії на тлі стягнення її військ до українського кордону. Раніше депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс заявив, що санкції ЄС проти Росії є неминучими



Війська Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу

Україна висилає російського дипломата

Джерело: 24 канал

Українське МЗС надіслало російському посольству ноту про оголошення його старшого співробітника персоною нон-ґрата.

Чому висилають радника посольства Росії

Як пояснив у коментарі 24 каналу речник МЗС Олег Ніколенко, росіянина висилають у зв'язку з діяльністю, несумісною з його дипломатичним статусом.

Він уточнив, що радник російського посольства у Києві, Євген Черніков, повинен залишити територію України впродовж 72 годин.

Ніколенко також додав, що наразі вирішується питання про повернення в Україну Олександра Сосонюка, консула з Санкт-Петербурга. Водночас заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін пояснив, що Україна має право на такий крок згідно з Віденською конвенцією.

Шантаж зі сторони Росії

У Статті 9 мовиться, що будь-яка держава має право без пояснення оголосити небажаною персоною будь-якого співробітника дипломатичної чи консульської місії.

Країна-агресор постійно провокує МЗС України. Напередодні там пригрозили, що можуть вислати співробітника посольств у Москві.

Ми абсолютно не приймаємо будь-якого шантажу. Ставимося до таких заяв спокійно,

– запевнив Ніколенко.

Та додав, якщо Росія вирішить продовжувати провокації проти працівників українських дипломатичних установ, реакція буде рішучою.

Дипломатичний скандал з Росією: коротко