Головні новини 22 травня: загострення на Донбасі, новий склад наглядової ради Укроборонпрому

Окупанти на Донбасі вчергове цинічно обстріляли позиції наших захисників, 1 наш воїн отримав поранення. Президент Володимир Зеленський змінив склад наглядової ради Укроборонпрому. Активіст влаштував демонстрацію під посольством Білорусі у Києві та потрапив до відділку поліції. В Італії знайшли мертвою молоду українку. Такими були головні новини України та світу 22 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

​Важливо На Донбасі снайпер поранив українського захисника: воїн у важкому стані

Ворог поранив нашого захисника на Донбасі

Джерело: ОТУ "Схід"

Проросійські бойовики вкотре порушили режим тиші на Донбасі, прицільно обстрілявши наші позиції. Внаслідок роботи ворожого снайпера під Мар'їнкою український військовий отримав важке поранення.

В якому стані наш боєць

Першу допомогу українському захиснику надали військові медики на місці, але згодом бійця евакуювали із зони ООС до Дніпра. Для цього залучили гелікоптер МІ-8.

Як це було Пораненого під Мар'їнкою бійця гелікоптером доправили до Києва

Військового прооперували в обласній клінічній лікарні імені Мечникова. Надалі захисника лікуватимуть у військовому госпіталі Міністерства внутрішніх справ у Києві. Зараз лікарі надають йому всю необхідну медичну допомогу. За останніми даними, стан здоров'я бійця – важкий.

Наші захисники були змушені відкрити вогонь у відповідь. Українська сторона вже повідомила про порушення спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Українського бійця евакуювали до Дніпра / Фото МВС

Як минула доба на Донбасі

Протягом 22 травня окупанти 8 разів порушили режим тиші на Донбасі. Вже традиційно вони гатили з мінометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, проросійські бойовики обстріляли цивільну інфраструктуру селища Піски. Міна влучила у будинок літнього чоловіка – дідусю дивом вдалося вижити.

Новий склад наглядової ради Укроборонпрому

Джерело: сайт президента України

Президент Володимир Зеленський повністю оновив склад наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". У ній з'явилися одразу 3 нові людини. Щоправда, причини такого рішення наразі невідомі.

Новими членами наглядової ради Укроборонпрому стали:

Милованов Тимофій Сергійович;

Носов Олександр Григорович;

Шурма Ростислав Ігорович;

Іншим указом Зеленський припинив повноваження Володимира Горбуліна, який очолював наглядову раду. Доля інших двох членів ради – Валерія Іващенка та Ентоні Тетера – наразі невідома. Як і причини такого рішення президента.

Зауважимо, що наглядова рада Укроборонпрому є вищим органом управління концерном, який забезпечує захист інтересів держави, контролює та регулює діяльність інших органів управління.

Мішки з гноєм під посольством Білорусі

Більше про нових членів наглядової ради Укроборонпрому – читайте у матеріалі 24 каналу

Джерело: "Радыё Свабода"

У Києві білоруський активіст Петро Маркелов намагався перекинути на територію дипустанови мішки з гноєм. Інцидент трапився біля посольства Білорусі у Києві. Поліція затримала активіста та доставила його до відділку. На нього склали адмінпротокол за статтею про дрібне хуліганство.

У такий спосіб Маркелов хотів привернути увагу до подій у Білорусі, зокрема – смерті політв'язня Вітольда Ашурка. Про це сам активіст вигукував, коли його затримували.

Актуально Ув'язнення сприймав як оцінку "відмінно": у колонії помер білоруський політв'язень Ашурок

Як відбувалося затримання активіста

Працівники Нацгвардії України повалили Маркелова на землю й надягли наручники. Один із гвардійців кричав чоловікові, що його депортують через порушення громадського порядку.

У Білорусі вулицею Акрестіна пройшло 50 тисяч громадян. Цей протест проти посольства та білоруської влади, а не проти України,

– намагався пояснити активіст.

У мережі з'явилося відео затримання активіста. На оприлюднених кадрах видно, як він наполегливо намагається здійснити задумане, навіть коли вже помітили правоохоронці.

Затримання Маркелова у Києві: дивіться відео

Затримання білоруського активіста у Києві / Фото "Радыё Свабода"

В Італії знайшли мертвою українку

Джерело: Ilmessaggero

Правоохоронці Італії знайшли тіло 29-річної українки Христини Новак, яка зникла безвісти ще в листопаді 2020 року. За інформацією ЗМІ, тіло жінки виявили у котеджі поблизу міста Кастельфранко-ді-Сотто в провінції Піза.

Українку впізнали за каблучкою на пальці, яку вона носила. Перстень дівчині подарував чоловік, з яким вона жила. Попередньо відомо, що дівчина нібито загинула в результаті вогнепального поранення. Слідство стверджує, що після цього її тіло перенесли в занедбаний будинок. Наразі точний час смерті має встановити розтин.

Що відомо про зникнення українки в Італії