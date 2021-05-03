Головні новини 3 травня: Зеленський у Польщі, скандал з Дудем через Україну

Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із польським президентом Анджеєм Дудою. Російський журналіст Юрій Дудь вирізав з інтерв'ю слова "Івангая" про Україну. На Закарпатті невідомі поширювали листівки із погрозами українцям угорського походження. Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС дозволити в'їзд вакцинованим туристам. Такими були головні новини 3 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

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Візит Зеленського до Польщі

Джерело: Офіс Президента

Зеленський перебуває у Польщі на святкуванні 230-річниці Конституції Речі Посполитої . Окрім України, у Варшаву також прибули глави Литви, Латвії та Естонії.

Цю Конституцію вважають однією з найстаріших у Європі. Спроба впровадження її положень зазнала невдачі через спротив місцевих магнатів та окупацію російськими військами.

Очільники 5 держав підписали спільну декларацію, у якій заявили про відданість продовженню діалогу та співпраці, а також наголосили на підтримці територіальної цілісності країн. У документі мовиться про те, що солідарність народів в умовах сучасних загроз для спільної безпеки є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку і добробуту.



Зеленський у Польщі / Фото Офісу Президента

Водночас Зеленський поскаржився, що не відчуває солідарності з боку ЄС щодо вакцинації населення проти коронавірусу. На його думку, це – несправедливо.

Розмова з Дудою

У рамках цього візиту президент Зеленський провів двосторонню зустріч зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Під час переговорів глави держав обговорили важливі теми.

Загострення на Донбасі. Президенти обговорили безпекову ситуацію. Дуда запевнив, що Польща підтримує Україну у боротьбі проти російської агресії.

Президенти обговорили безпекову ситуацію. Дуда запевнив, що Польща підтримує Україну у боротьбі проти російської агресії. Прагнення України до ЄС та НАТО. Дуда запевнив, що Польща підтримує євроатлантичний напрямок України.

Дуда запевнив, що Польща підтримує євроатлантичний напрямок України. "Кримська платформа". Польський президент підтвердив, що долучиться до її установчого саміту, який відбудеться у серпні у Києві.

Польський президент підтвердив, що долучиться до її установчого саміту, який відбудеться у серпні у Києві. Історичні питання. Зеленський переконаний, що скоро їх не виникатиме. Дуда наголосив, що їх можна вирішити у рамках доброзичливих відносин.

Дорожня карта для вступу України в НАТО

Крім цього, Дуда підкреслив, що дорожню карту України для вступу в НАТО можуть обговорити вже найближчим часом. А саме – під час саміту у Брюсселі у червні 2021 року.

Це питання безпеки України, а отже й безпеки всієї Центральної Європи. А по-друге, це питання також формальної вказівки Україні шляху, по якому вона повинна йти в напрямку членства,

– пояснив він.

У відповідь Зеленський подякував польському президенту за рішучу підтримку прагнень українського народу вступити у Північноатлантичний альянс.

Скандал з Дудем

Джерело: твіттер EeOneGuy

У березні український відеоблогер "Івангай" (Іван Рудський) дав інтерв'ю росіянину Юрію Дудю. З'ясувалося, що той опублікував його, вирізавши кілька важливих фрагментів.

За словами самого блогера, це були важливі меседжі. Мовиться про його висловлювання про Голодомор, репресії НКВД, а також війну на Донбасі, яку Росія розв'язала проти України.

Дудь вирізав головний меседж. Моя прабабуся – жертва Голодомору. Дідусь – жертва репресій НКВД. А тепер Україна має війну з Росією,

– написав Рудський у соцмережі.

На запитання про причини такого кроку Дудя блогер припустив, що той може бути "недостатньо сміливим" (у дослівній цитаті є лайка). Він вважає, що так сталося через цензуру, яка діє у Росії.



Юрій Дудь та Іван Рудський / Скриншот з відео

Хто такий Юрій Дудь

Джерело: "Вікіпедія"

Російський спортивний журналіст та відеоблогер українського походження. Ведучий авторського шоу на юту-каналі "вДудь", бере інтерв'ю у відомих людей.

У Росії його сім'я живе з 1990 року. Сам Дудь неодноразово називав себе українцем за походженням, водночас росіянином за відчуттями.

Він вважає українців та росіян "братськими народами". А російську агресію проти України характеризує як "складності між країнами".

Що відомо про блогера "Івангая"

Джерело: "Вікіпедія"

Це 25-річний український російськомовний відеоблогер, власник ютуб-каналу з назвою "Івангай".

Народився на Дніпропетровщині. Протягом певного часу жив у Москві.

У інтерв'ю Дудю розповів, що ним зацікавилися російські правоохоронці. Це сталося після того, як він відмовився від паспорта цієї країни.

Рудський переконаний, що у такий спосіб його прагнули залякати. Саме тому він вирішив повернутись в Україну.

Провокативні листівки на Закарпатті

Наразі Дудь ще ніяк не відреагував на звинувачення українського відеоблогера щодо вирізаних фрагментів з інтерв'ю.

Джерело: Нацполіція

У Берегово, що у Закарпатській області, невідомі поширювали листівки із погрозами українцям угорського походження. Поліція вже почала досудове розслідування.

За інформацією "Новин Закарпаття" листівки були зроблені на жовто-блакитному фоні. Їх нібито мали сприймати як погрозу українських націоналістів угорській меншині.



Текст на листівках – з помилками / Фото "Новин Закарпаття"

Наслідки для зловмисників

Правоохоронці розшукають людей, які причетні до поширення цих провокативних листівок. Зловмисникам за це загрожує до 5 років позбавлення волі.

Слідчі кваліфікували їхні дії за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної належності, поєднані з погрозами.

Вакцинованим туристам можуть дозволити в'їзд у ЄС

Джерело: сайт Єврокомісії

Вперше з початку пандемії Єврокомісія вирішила рекомендувати сертифікати вакцинації. Там пропонують дозволити в'їзд на територію ЄС для тих хто отримав рекомендовані дози вакцини, дозволеної в ЄС.

Водночас там також допускають й те, що дозвіл може бути поширений і на препарати, які завершили процес сертифікації ВООЗ для застосування в екстрених ситуаціях.

Ще одна пропозиція Єврокомісії – підняти поріг, пов'язаний із кількістю нових випадків захворювання на COVID-19, що використовуються для визначення переліку країн, з яких слід дозволити всі поїздки.

Умова для подорожей

Це пропонують робити відповідно до розвитку епідеміологічної ситуації в Євросоюзі. Рекомендація має дозволити Раді розширити цей перелік.

У заяві ЄС мовиться про те, що держави-члени повинні дозволити в'їзд тим людям, які отримали принаймні за 14 днів до прибуття останню рекомендовану дозу вакцини.

Ці люди мають мати можливість підтвердити свій статус вакцинації цифровим зеленим сертифікатом, виданим органами держав-членів на індивідуальній основі. Допускають і пред'явлення інших сертифікатів, якщо їх визнали рівноцінними на підставі рішення Комісії.

Поки цифровий зелений сертифікат не запрацює, держави повинні мати можливість приймати сертифікати від країн, що не входять до ЄС, на основі національного законодавства.

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Про "зелений сертифікат" в Україні

У Кабміні запевнили, що цифровий сертифікат про імунітет від COVID-19 буде сумісним з аналогічним документом ЄС. Там вказуватимуть інформацію про те: