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Новий речник Зеленського вже працює

Джерело: 24 канал

Сергій Никифоров вже почав виконувати обов'язки речника Володимира Зеленського. Такою інформацією поділився Михайло Подоляк, радник керівника ОП. Новий прессекретар напередодні вже приступив до виконання своїх обов'язків: 6 липня він супроводжував політика у Литву.

Довідка. Під час робочого візиту у Вільнюсі президент Зеленський зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою та главою Європейської ради Шарлем Мішелем.

За словами Подоляка, найближчим часом Зеленський офіційно призначить Никифорова на посаду свого речника. Це станеться після завершення спеціальної юридичної перевірки – така процедура діє для усіх співробітників Офісу Президента.



Сергій Никифоров замінить на посаді Юлію Мендель / Фото з соцмереж

Що відомо про Никифорова: основне

34-річний український телеведучий, народився як і сам Зеленський – у Кривому Розі. Вивчав журналістику у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Працював у різних ЗМІ. Медійну кар'єру розпочав у рідному місті на телеканалі "Рудана". Згодом потрапив на "Перший національний".

Останнє місце роботи – ведучий новин на одному з українських телеканалів, що входить до холдингу Ахметова. Там Никифоров працював з 2018 по 2021 рік.

Що буде з Мендель

Після звільнення з посади речниці Зеленського Юлія Мендель обійме посаду позаштатної радниці голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Вона відповідатиме за зв'язки з іноземними ЗМІ. У Зеленського пояснили, що однією із причин таких кадрових змін є "шалений хейт".

Свою роботу на посаді прессекретарки глави держави Мендель "підсумувала" власною книгою з назвою "Кожен із нас президент". Придбати її можна буде вже із 9 липня. За словами самої ж медійниці, ця книга – відверта та скандальна.

Вакцинація в Україні – добовий рекорд

Джерело: МОЗ

104 680 українців отримали щеплення проти коронавірусу COVID-19 впродовж минулої доби, 7 липня. Це найбільший показник від початку вакцинальної кампанії. Першу дозу препарату отримали 42 029 людей, водночас повністю завершили курс вакцинації – 62 651 громадян.

Якими препаратами вакцинували українців 7 липня:

Coronavac – 35 516;

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 55 048;

AstraZeneca – 14 116.

Зауважимо, що щеплення у цей день проводили 682 мобільні бригади, також людей вакцинували у 1 462 пунктах щеплення та 31 центрі вакцинації.



Вакцини проти коронавірусу /Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Загальна ситуація з вакцинацією

Від початку вакцинальної кампанії в Україні 2 178 590 отримали 1 дозу вакцини проти коронавірусу. Повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 018 258 людей.

Про які вакцини мовиться:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Coronavac – 686 635;

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 644 771;

AstraZeneca – 359 609;

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Шмигаль про Україну в ЄС та НАТО

Джерело: Урядовий портал

Український прем'єр-міністр дав інтерв'ю литовському виданню LRT. У ньому, зокрема, говорив про наміри країни отримати членство у НАТО та Євросоюзі

Україна прагне вступити до ЄС та НАТО у найближчій перспективі, ми націлені отримати членство протягом 5 – 10 років,

– наголосив очільник Кабміну.

Втім, за його словами, цей процес залежить не лише від самої України, а й від 27 інших країн. Також Шмигаль звернув увагу, що важливу роль у європейському майбутньому України грає послідовна реалізація реформ. У цьому напрямку вже є суттєві результати.

Шмигаль: Рух до членства в ЄС не зупиняється

Прем'єр-міністр підкреслив, що Європейський Союз став нашим головним торговим партнером України. Мовляв, від 2016 року експорт українських товарів до ЄС зріс на 60%. За попередніми прогнозами, у 2021 році він досягне 20 мільярдів євро.

"Як зазначають наші партнери, навіть за складних умов 2020 року, попри дестабілізуючі дії Росії, конфлікт на Донбасі та спалах коронавірусу, Україна продовжує демонструвати прогрес на своєму шляху до реформ. Тобто наш рух до членства в ЄС не зупиняється. Наразі для нас однією з головних цілей є поступова інтеграція до внутрішнього ринку ЄС", – пояснив урядовець.

Рух України до ЄС та НАТО: останні новини

Напередодні Литва та Польща підписали декларацію з підтримкою членства України в НАТО і ЄС. Водночас країни задекларували підтримку Кримської платформи та засудження російської агресії проти України.

Водночас литовський президент Гітанас Науседа заявив, що має бути чітке бачення того, який саме внесок може зробити Україна для євроатлантичної спільноти.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба вважає, що Україна вступить у НАТО швидше, ніж в Євросоюз. Втім, навіть приблизних термінів він не називав.

Зеленський ветував закон про ВККС

Джерело: Верховна Рада

Глава держави наклав вето на законопроєкт про запуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів. При цьому, він надав парламенту свої зауваження щодо нього. Попередню версію законопроєкту Зеленському направили на підпис 5 липня. На сайті Ради зазначили, що через три дні глава держави повернув його зі своїми пропозиціями. Тепер народні обранці мають повторно розглянути документ.