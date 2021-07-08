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Новый пресс-секретарь Зеленского уже работает

Источник: 24 канал

Сергей Никифоров уже начал исполнять обязанности пресс-секретаря Владимира Зеленского. Такой информацией поделился Михаил Подоляк, советник руководителя ОП. Новый пресс-секретарь накануне уже приступил к исполнению своих обязанностей: 6 июля он сопровождал политика в Литву.

Справка. Во время рабочего визита в Вильнюсе президент Зеленский встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой и главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

По словам Подоляка, в ближайшее время Зеленский официально назначит Никифорова на должность своего представителя. Это произойдет после завершения специальной юридической проверки – такая процедура действует для всех сотрудников Офиса Президента.



Сергей Никифоров заменит на посту Юлию Мендель / Фото из соцсетей

Что известно о Никифорове: основное

34-летний украинский телеведущий, родился как и сам Зеленский – в Кривом Роге. Изучал журналистику в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Работал в различных СМИ. Медийную карьеру начал в родном городе на телеканале "Рудана". Впоследствии попал на "Первый национальный".

Последнее место работы – ведущий новостей на одном из украинских телеканалов, что входит в холдинг Ахметова. Там Никифоров работал с 2018 по 2021 год.

Что будет с Мендель

После увольнения с должности пресс-секретаря Зеленского Юлия Мендель займет должность внештатного советника главы Офиса Президента Андрея Ермака. Она будет отвечать за связи с иностранными СМИ. У Зеленского объяснили, что одной из причин таких кадровых изменений является "безумный хейт".

Свою работу на должности пресс-секретаря главы государства Мендель "подытожила" собственной книгой под названием "Каждый из нас президент". Приобрести ее можно будет уже с 9 июля. По словам самой же Юлии Мендель, эта книга – откровенная и скандальная.

Вакцинация в Украине – суточный рекорд

Источник: Минздрав

104 680 украинцев получили прививки против коронавируса COVID-19 на протяжении прошлых суток, 7 июля. Это самый большой показатель с начала вакцинальной кампании. Первую дозу препарата получили 42 029 человек, в то же время полностью завершили курс вакцинации – 62 651 гражданин.

Какими препаратами вакцинировали украинцев 7 июля:

Coronavac – 35 516;

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 55 048;

AstraZeneca – 14 116.

Заметим, что прививки в этот день проводили 682 мобильные бригады, также людей вакцинировали в 1 462 пунктах прививки и 31 центре вакцинации.



Вакцины против коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Общая ситуация с вакцинацией

С начала вакцинальной кампании в Украине 2 178 590 человек получили 1 дозу вакцины против коронавируса. Полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 018 258 человек.

О каких вакцинах говорится:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Coronavac – 686 635;

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 644 771;

AstraZeneca – 359 609;

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Шмыгаль об Украине в ЕС и НАТО

Источник: Правительственный портал

Украинский премьер-министр дал интервью литовскому изданию LRT. В нем, в частности, говорил о намерениях страны получить членство в НАТО и Евросоюзе.

Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшей перспективе, мы нацелены получить членство в течение 5 – 10 лет,

– отметил глава Кабмина.

Впрочем, по его словам, этот процесс зависит не только от самой Украины, но и от 27 других стран. Также Шмыгаль обратил внимание, что важную роль в европейском будущем Украины играет последовательная реализация реформ. В этом направлении уже есть ощутимые результаты.

Шмыгаль: Движение к членству в ЕС не останавливается

Премьер-министр подчеркнул, что Европейский Союз стал главным торговым партнером Украины. Мол, с 2016 года экспорт украинских товаров в ЕС вырос на 60%. По предварительным прогнозам, в 2021 году он достигнет 20 миллиардов евро.

"Как отмечают наши партнеры, даже в сложных условиях 2020 года, несмотря на дестабилизирующие действия России, конфликт на Донбассе и вспышку коронавируса, Украина продолжает демонстрировать прогресс на своем пути к реформам. То есть наше движение к членству в ЕС не останавливается. Сейчас для нас одной из главных целей является постепенная интеграция во внутренний рынок ЕС", – объяснил чиновник.

Движение Украины в ЕС и НАТО: последние новости

Накануне Литва и Польша подписали декларацию с поддержкой членства Украины в НАТО и ЕС. В то же время страны задекларировали поддержку Крымской платформы и осуждение российской агрессии против Украины.

В то же время литовский президент Гитанас Науседа заявил, что должно быть четкое видение того, какой именно вклад может сделать Украина для евроатлантического сообщества.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что Украина вступит в НАТО быстрее, чем в Евросоюз. Впрочем, даже приблизительных сроков он не назвал.

Зеленский ветировал закон о ВККС

Источник: Верховная Рада

Глава государства наложил вето на законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей. При этом, он предоставил парламенту свои замечания к нему. Предыдущую версию законопроекта Зеленскому направили на подпись 5 июля. На сайте Рады отметили, что через три дня глава государства вернул его со своими предложениями. Теперь народные избранники должны повторно рассмотреть документ.

Справка. Рада должна либо принять президентские поправки, либо преодолеть вето – если повторно проголосует за предыдущий вариант законопроекта 300+1 голосом.

Что предлагает президент

Президент в своих предложениях объяснил, что ему пришлось наложить вето из-за частично конкурентных между собой утверждений. Ранее соответствующие предостережения относительно коллизии высказывал Разумков. Говорится о:

поправке, что дает международным экспертам решающий голос в конкурсной комиссии;

поправке, согласно которой для принятия решения о назначении члена ВККС необходимо по 2 голоса от украинских и международных экспертов.

Кроме этого, Зеленский предлагает предусмотреть, что ВККС считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее 11 членов, по меньшей мере 6 из которых назначены из судей или судей в отставке. А также установить, что на запрос члена первого состава конкурсной комиссии для организационного, технического обеспечения можно привлекать помощников, переводчиков.