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Новый пресс-секретарь Зеленского уже работает
Источник: 24 канал
Сергей Никифоров уже начал исполнять обязанности пресс-секретаря Владимира Зеленского. Такой информацией поделился Михаил Подоляк, советник руководителя ОП. Новый пресс-секретарь накануне уже приступил к исполнению своих обязанностей: 6 июля он сопровождал политика в Литву.
По словам Подоляка, в ближайшее время Зеленский официально назначит Никифорова на должность своего представителя. Это произойдет после завершения специальной юридической проверки – такая процедура действует для всех сотрудников Офиса Президента.
Сергей Никифоров заменит на посту Юлию Мендель / Фото из соцсетей
Что известно о Никифорове: основное
- 34-летний украинский телеведущий, родился как и сам Зеленский – в Кривом Роге. Изучал журналистику в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
- Работал в различных СМИ. Медийную карьеру начал в родном городе на телеканале "Рудана". Впоследствии попал на "Первый национальный".
- Последнее место работы – ведущий новостей на одном из украинских телеканалов, что входит в холдинг Ахметова. Там Никифоров работал с 2018 по 2021 год.
Что будет с Мендель
После увольнения с должности пресс-секретаря Зеленского Юлия Мендель займет должность внештатного советника главы Офиса Президента Андрея Ермака. Она будет отвечать за связи с иностранными СМИ. У Зеленского объяснили, что одной из причин таких кадровых изменений является "безумный хейт".
Свою работу на должности пресс-секретаря главы государства Мендель "подытожила" собственной книгой под названием "Каждый из нас президент". Приобрести ее можно будет уже с 9 июля. По словам самой же Юлии Мендель, эта книга – откровенная и скандальная.
Вакцинация в Украине – суточный рекорд
Источник: Минздрав
104 680 украинцев получили прививки против коронавируса COVID-19 на протяжении прошлых суток, 7 июля. Это самый большой показатель с начала вакцинальной кампании. Первую дозу препарата получили 42 029 человек, в то же время полностью завершили курс вакцинации – 62 651 гражданин.
Какими препаратами вакцинировали украинцев 7 июля:
- Coronavac – 35 516;
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 55 048;
- AstraZeneca – 14 116.
Заметим, что прививки в этот день проводили 682 мобильные бригады, также людей вакцинировали в 1 462 пунктах прививки и 31 центре вакцинации.
Вакцины против коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Общая ситуация с вакцинацией
С начала вакцинальной кампании в Украине 2 178 590 человек получили 1 дозу вакцины против коронавируса. Полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 018 258 человек.
О каких вакцинах говорится:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187;
- Coronavac – 686 635;
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 644 771;
- AstraZeneca – 359 609;
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Шмыгаль об Украине в ЕС и НАТО
Источник: Правительственный портал
Украинский премьер-министр дал интервью литовскому изданию LRT. В нем, в частности, говорил о намерениях страны получить членство в НАТО и Евросоюзе.
Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшей перспективе, мы нацелены получить членство в течение 5 – 10 лет,
– отметил глава Кабмина.
Впрочем, по его словам, этот процесс зависит не только от самой Украины, но и от 27 других стран. Также Шмыгаль обратил внимание, что важную роль в европейском будущем Украины играет последовательная реализация реформ. В этом направлении уже есть ощутимые результаты.
Шмыгаль: Движение к членству в ЕС не останавливается
Премьер-министр подчеркнул, что Европейский Союз стал главным торговым партнером Украины. Мол, с 2016 года экспорт украинских товаров в ЕС вырос на 60%. По предварительным прогнозам, в 2021 году он достигнет 20 миллиардов евро.
"Как отмечают наши партнеры, даже в сложных условиях 2020 года, несмотря на дестабилизирующие действия России, конфликт на Донбассе и вспышку коронавируса, Украина продолжает демонстрировать прогресс на своем пути к реформам. То есть наше движение к членству в ЕС не останавливается. Сейчас для нас одной из главных целей является постепенная интеграция во внутренний рынок ЕС", – объяснил чиновник.
Движение Украины в ЕС и НАТО: последние новости
- Накануне Литва и Польша подписали декларацию с поддержкой членства Украины в НАТО и ЕС. В то же время страны задекларировали поддержку Крымской платформы и осуждение российской агрессии против Украины.
- В то же время литовский президент Гитанас Науседа заявил, что должно быть четкое видение того, какой именно вклад может сделать Украина для евроатлантического сообщества.
- Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что Украина вступит в НАТО быстрее, чем в Евросоюз. Впрочем, даже приблизительных сроков он не назвал.
Зеленский ветировал закон о ВККС
Источник: Верховная Рада
Глава государства наложил вето на законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей. При этом, он предоставил парламенту свои замечания к нему. Предыдущую версию законопроекта Зеленскому направили на подпись 5 июля. На сайте Рады отметили, что через три дня глава государства вернул его со своими предложениями. Теперь народные избранники должны повторно рассмотреть документ.
Что предлагает президент
Президент в своих предложениях объяснил, что ему пришлось наложить вето из-за частично конкурентных между собой утверждений. Ранее соответствующие предостережения относительно коллизии высказывал Разумков. Говорится о:
- поправке, что дает международным экспертам решающий голос в конкурсной комиссии;
- поправке, согласно которой для принятия решения о назначении члена ВККС необходимо по 2 голоса от украинских и международных экспертов.
Кроме этого, Зеленский предлагает предусмотреть, что ВККС считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее 11 членов, по меньшей мере 6 из которых назначены из судей или судей в отставке. А также установить, что на запрос члена первого состава конкурсной комиссии для организационного, технического обеспечения можно привлекать помощников, переводчиков.