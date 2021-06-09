Головні новини 9 червня: уся Україна в зеленій зоні, Вірастюка зареєстрували нардепом

Уся Україна увійшла до зеленої зони обмежень, а карантин хочуть продовжити до кінця літа. Василя Вірастюка таки зареєстрували народним депутатом. Суд у Гаазі відхилив покази свідків, що літак МН17 буцімто збили з зони ЗСУ. Убивцю водія з BlaBlaCar Тараса Познякова засудили до довічного. Такими були головні новини 9 червня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Зелена зона карантину і обмеження до кінця літа
Джерело: 24 канал
Усі області України 9 червня стали "зеленими". Інших карантинних зон, як свідчать дані МОЗ, наразі немає. Так, усі регіони тепер відповідають показникам зеленої зони. Наприклад, показник рівня захворюваності в всій Україні становить 74.
Тим часом Ляшко розповів про нові обмеження зеленої карантинної зони
Якими повинні були бути показники, щоб область була "зеленою":
- кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів становить менше 75;
- коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 (за допомогою ПЛР або експрес-тестів) – менше 4%;
- кількість тестів протягом 7 днів на 100 тисяч людей – більше 300.
Наразі у жодній із областей не спостерегли перевищення цих показників.
Епідемічні показники 9 червня (для збільшення натисніть на картинку) / Скриншот з сайту МОЗ
Очільник МОЗ Віктор Ляшко нагадав: зелена зона не означає повне зняття обмежень. У такій зоні діє масочний режим в громадському транспорті та публічних місцях.
Обмеження зеленої зони
- перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць,
- масові заходи дозволені за участю не більше однієї людини на 4 квадратних метри,
- кінотеатри й установи культури можуть бути заповнені на дві третини,
- кафе і ресторани можуть працювати цілодобово.
Обмеження зеленої зони карантину / Інфографіка 24 каналу
Карантин скоріш за все продовжать
Карантинні обмеження в Україні можуть продовжити на все літо. Принаймні таку можливість розглядають у Міністерстві охорони здоров'я.
За словами Ляшка, продовження карантинних обмежень варто розглянути, адже наразі Україна ще не подолала коронавірус COVID-19. МОЗ пропонуватиме продовження, яке має розглянути Кабмін.
Наразі кінцевий термін карантину припадає на 30 червня 2021 року.
Василя Вірастюка зареєстрували народним депутатом
Джерело: ЦВК
7 червня Вірастюк передав у ЦВК заяву та документи, які потрібні для його реєстрації як народного депутата. Уже через день Центральна виборча комісія зареєструвала його як переможця від округу № 87 на проміжних виборах у Раду. За те, щоб зареєструвати Вірастюка нардепом, проголосували усі 16 членів ЦВК.
Кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк офіційно став нардепом. Тепер йому залишилося отримати офіційну посвідку і скласти присягу в парламенті.
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Епопея з довиборами у Верховну Раду
- 28 березня на Прикарпатті відбулися довибори у Раду. Голосування та підрахунок результатів супроводжувалися скандалами.
- Голосування через перипетії у підрахунку не визнали одразу на 6 дільницях.
- Вже 22 квітня Василя Вірастюка визнали офіційним переможцем.
- Він набрав лише на 749 голосів більше, ніж його найближчий суперник Олександр Шевченко.
- Згодом Верховний суд скасував протокол Центральної виборчої комісії і визнання Вірастюка переможцем скасували. Втім, ЦВК не погодилася з цим рішення й подала відповідну апеляцію.
- 5 червня Велика палата ВСУ задовольнила апеляційні скарги Вірастюка, "Слуги народу" та ЦВК. Ця постанова оскарженню вже не підлягає.
Покази свідків про збиття MH17 відхилили
Джерело: твіттер Саскії Беллеман
У Гаазі у понеділок почали слухати по суті справу про збиття малазійського Boeing у небі над Донбасом. 8 і 9 червня уперше заслухали свідків по цій справі. Покази двох суд уже відхилив: йдеться про подружжя з окупованого Сніжного.
Вони заявляли, що бачили запуск ракети нібито не в районі Первомайського. До речі, зараз вони проживають у Росії. Слідство наголосило, вказаними ними місце запуску розташоване занадто далеко від місця катастрофи. А інших підтверджень, що ракету випустили з Амвросіївки, не знайшли.
Головне про катастрофу MH17 / Інфографіка 24 каналу
"Бук" був на окупованих територіях
Втім, слідчі з'ясували протилежне: щонайменше 2 "Буки" були на окупованій на території. За кілька днів до катастрофи один з них потрапив на супутникові знімки військового полігону під Донецьком. Після катастрофи літака він зник.
У липні 2014 року над Донбасом бойовики збили пасажирський літак "Боїнг-777". Загинули усі пасажири та екіпаж авіасудна – 298 людей. У трагедії звинувачують Олега Пулатова, Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського і Леоніда Харченка.
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Убивця водія з BlaBlaCar отримав довічне
Джерело: Офіс генпрокурора
Київський апеляційний суд 9 червня вирішив залишити без змін вирок Києво-Святошинського районного суду від 28 травня 2019 року. Він стосувався ексбійця "Правого сектору" Дмитра Голуба, якого звинуватили у вбивстві Тараса Познякова – водія з BlaBlaCar, який безслідно зник.
Два роки тому Голубу присудили довічне ув'язнення із конфіскацією усього майна. Він подав апеляцію, яку зрештою відхилили.
Засудженого визнали винним одразу за декількома статтями:
- умисне вбивство,
- розбій,
- незаконне заволодіння транспортним засобом,
- незаконне поводження зі зброєю,
- підроблення і використання підроблених документів.
Що відомо про вбивство Тараса Познякова?4 квітня 2016 року дорогою зі Львова до Києва 25-річний львів'янин Тарас Позняков підібрав двох попутників за допомогою сервісу BlaBlaCar. Проте до столиці він так і не доїхав, а його автомобіль через тиждень знайшли в одному з гаражів Києво-Святошинського району.
Справу розслідували як умисне вбивство, але тіло Познякова так і не знайшли. У вбивстві звинуватили двох чоловіків, втім, другий обвинувачений так і не отримає свого вироку. Він загинув під час вибуху у квартирі.