Головні новини 9 червня: уся Україна в зеленій зоні, Вірастюка зареєстрували нардепом

Уся Україна увійшла до зеленої зони обмежень, а карантин хочуть продовжити до кінця літа. Василя Вірастюка таки зареєстрували народним депутатом. Суд у Гаазі відхилив покази свідків, що літак МН17 буцімто збили з зони ЗСУ. Убивцю водія з BlaBlaCar Тараса Познякова засудили до довічного. Такими були головні новини 9 червня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Зелена зона карантину і обмеження до кінця літа

Джерело: 24 канал

Усі області України 9 червня стали "зеленими". Інших карантинних зон, як свідчать дані МОЗ, наразі немає. Так, усі регіони тепер відповідають показникам зеленої зони. Наприклад, показник рівня захворюваності в всій Україні становить 74.

Тим часом Ляшко розповів про нові обмеження зеленої карантинної зони

Якими повинні були бути показники, щоб область була "зеленою":

кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів становить менше 75;

коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 (за допомогою ПЛР або експрес-тестів) – менше 4%;

кількість тестів протягом 7 днів на 100 тисяч людей – більше 300.

Наразі у жодній із областей не спостерегли перевищення цих показників.



Епідемічні показники 9 червня (для збільшення натисніть на картинку) / Скриншот з сайту МОЗ

Очільник МОЗ Віктор Ляшко нагадав: зелена зона не означає повне зняття обмежень. У такій зоні діє масочний режим в громадському транспорті та публічних місцях.

Обмеження зеленої зони

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць,

масові заходи дозволені за участю не більше однієї людини на 4 квадратних метри,

кінотеатри й установи культури можуть бути заповнені на дві третини,

кафе і ресторани можуть працювати цілодобово.



Обмеження зеленої зони карантину / Інфографіка 24 каналу

Карантин скоріш за все продовжать

Карантинні обмеження в Україні можуть продовжити на все літо. Принаймні таку можливість розглядають у Міністерстві охорони здоров'я.

За словами Ляшка, продовження карантинних обмежень варто розглянути, адже наразі Україна ще не подолала коронавірус COVID-19. МОЗ пропонуватиме продовження, яке має розглянути Кабмін.

Наразі кінцевий термін карантину припадає на 30 червня 2021 року.

Василя Вірастюка зареєстрували народним депутатом

Джерело: ЦВК

7 червня Вірастюк передав у ЦВК заяву та документи, які потрібні для його реєстрації як народного депутата. Уже через день Центральна виборча комісія зареєструвала його як переможця від округу № 87 на проміжних виборах у Раду. За те, щоб зареєструвати Вірастюка нардепом, проголосували усі 16 членів ЦВК.

Кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк офіційно став нардепом. Тепер йому залишилося отримати офіційну посвідку і скласти присягу в парламенті.

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Епопея з довиборами у Верховну Раду

28 березня на Прикарпатті відбулися довибори у Раду. Голосування та підрахунок результатів супроводжувалися скандалами.

Голосування через перипетії у підрахунку не визнали одразу на 6 дільницях.

Вже 22 квітня Василя Вірастюка визнали офіційним переможцем.

Він набрав лише на 749 голосів більше, ніж його найближчий суперник Олександр Шевченко.

Згодом Верховний суд скасував протокол Центральної виборчої комісії і визнання Вірастюка переможцем скасували. Втім, ЦВК не погодилася з цим рішення й подала відповідну апеляцію.

5 червня Велика палата ВСУ задовольнила апеляційні скарги Вірастюка, "Слуги народу" та ЦВК. Ця постанова оскарженню вже не підлягає.

Покази свідків про збиття MH17 відхилили

Джерело: твіттер Саскії Беллеман

У Гаазі у понеділок почали слухати по суті справу про збиття малазійського Boeing у небі над Донбасом. 8 і 9 червня уперше заслухали свідків по цій справі. Покази двох суд уже відхилив: йдеться про подружжя з окупованого Сніжного.

Вони заявляли, що бачили запуск ракети нібито не в районі Первомайського. До речі, зараз вони проживають у Росії. Слідство наголосило, вказаними ними місце запуску розташоване занадто далеко від місця катастрофи. А інших підтверджень, що ракету випустили з Амвросіївки, не знайшли.



Головне про катастрофу MH17 / Інфографіка 24 каналу

"Бук" був на окупованих територіях

Втім, слідчі з'ясували протилежне: щонайменше 2 "Буки" були на окупованій на території. За кілька днів до катастрофи один з них потрапив на супутникові знімки військового полігону під Донецьком. Після катастрофи літака він зник.

У липні 2014 року над Донбасом бойовики збили пасажирський літак "Боїнг-777". Загинули усі пасажири та екіпаж авіасудна – 298 людей. У трагедії звинувачують Олега Пулатова, Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського і Леоніда Харченка.

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Убивця водія з BlaBlaCar отримав довічне

Джерело: Офіс генпрокурора

Київський апеляційний суд 9 червня вирішив залишити без змін вирок Києво-Святошинського районного суду від 28 травня 2019 року. Він стосувався ексбійця "Правого сектору" Дмитра Голуба, якого звинуватили у вбивстві Тараса Познякова – водія з BlaBlaCar, який безслідно зник.

Два роки тому Голубу присудили довічне ув'язнення із конфіскацією усього майна. Він подав апеляцію, яку зрештою відхилили.

Засудженого визнали винним одразу за декількома статтями:

умисне вбивство,

розбій,

незаконне заволодіння транспортним засобом,

незаконне поводження зі зброєю,

підроблення і використання підроблених документів.