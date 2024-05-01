Росія будує новий аеродром: авіаексперт припустив, яку техніку там триматимуть

Росія почала будувати новий аеродром у Бєлгородській області недалеко від кордону з Україною. Біля села Олексіївка з'явилася злітна смуга, де розміщений логістичний центр для забезпечення російських військових частин. Цей об'єкт може бути досяжний для українських далекобійних ракет.

Авіаційний експерт Богдан Долінце розповів 24 Каналу, що таким чином Росія може намагатись відтягнути свої сили від безпосередньо кордонів з Україною. Він додав, що раніше ворог активніше використовував аеродроми у Бєлгороді, але через те, що вони достатньо близько до України – виникає загроза для їхньої авіації.

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Новий аеродром Росії

Долінце зауважив, що смуга, яку будують, розташована дальше від кордонів з Україною ніж Бєлгородський аеродром.

Росіяни не будують там повноцінний аеродром, його використовуватимуть для заправки тих чи інших повітряних суден, для ремонтних чи експлуатаційних робіт, які вимагають тривалого перебування авіації на землі,

– припустив він.

Це зменшує мобільність російських повітряних сил і робить їх вразливими до зовнішніх атак, як дронами, так і ракетним озброєнням. Тому, на думку авіаційного експерта, Росія розпочала будівництво такої інфраструктури більш віддалено від Бєлгорода, а отже й ЗСУ, які могли б завдавати їм удари.

Це є спосіб захисту російської техніки. Там (на новому аеродромі – 24 Канал) можуть розмістити гелікоптери та невеликі військово-транспортні літаки. Ця злітна смуга дозволить виконувати чимало задач саме для бойової авіації,

– наголосив Богдан Долінце.

Росіяни перестраховуються, адже, якщо на одному аеродромі перебуває 20 літаків, то зростає ймовірність ураження більшої кількості авіації. Ворог таким чином відволікає українські Сили оборони й намагається зробити більш гнучкою свою авіаційну інфраструктуру.

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