Новий етап обміну полоненими: хто саме повернувся додому
- 20 червня Україна та Росія здійснили обмін полоненими, повернувши тяжкопоранених та важкохворих українських захисників.
- Повернулися військовослужбовці ЗСУ різних підрозділів, зокрема оборонці Маріуполя, які перебували у неволі з 2022 року.
- Обмінний процес за Стамбульськими домовленостями триває, а точна кількість звільнених буде оголошена після завершення усіх етапів.
Україна та Росія 20 червня провели новий етап обміну полоненими. Цього разу нашій державі вдалося знову повернути важкохворих та тяжкопоранених бійців.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
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Кого вдалося повернути в обміні 20 червня
В Координаційному штабі розповіли, що 20 червня відбувся ще один етап обміну полоненими у категорії “важкопоранені та тяжкохворі”.
Згідно з домовленостями у Стамбулі, Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України повернуто з російської неволі ще одну групу Захисників, які мають важкі поранення та суттєві проблеми зі здоров'ям,
– мовиться у повідомленні.
Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, Територіальної оборони, Десантно-Штурмових військ, Сил безпілотних систем, а також Прикордонної служби та Нацгвардії.
"Усі визволені сьогодні Захисники належать до солдатського та сержантського складу. Серед звільнених знову є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року", – підкреслили у Координаційному штабі.
Там також зауважили, що обмінний процес, відповідно до Стамбульських домовленостей, триває. Точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну.
До слова, у Координаційному штабі також розповіли про діагнози, з якими повернулися наші військовослужбовці з російського полону. Всі вони будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та подальшого лікування.