Зеленський окреслив головні завдання нового Кабміну на пів року
- Президент провів нараду з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим щодо перших кроків оновленого уряду України.
- Обговорили збільшення виробництва зброї, контрактування дронів, економічний потенціал та соціальні програми.
У вівторок, 15 липня, Володимир Зеленський провів нараду з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим. Йдеться про підготовку перших кроків оновленого уряду України.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на українського президента. На зустрічі деталізували завдання на наступні 6 місяців.
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Що відомо про нараду зі Свириденко?
На нараді зі Свириденко та Федоровим, зокрема, обговорили головні завдання Кабінету Міністрів України:
- збільшити виробництво власної зброї в Україні,
- повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України,
- провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал нашої країни,
- забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки наших людей.
Визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші пів року роботи нового уряду,
– підсумував президент.
Нагадаємо, 14 липня Зеленський запропонував Свириденко стати прем'єр-міністром України. Згодом вона окреслила пріоритети нового уряду: зміцнення економічного потенціалу України; розширення програм підтримки українців і масштабування виробництва власної зброї.