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24 Канал Новини України Зеленський окреслив головні завдання нового Кабміну на пів року
15 липня, 13:46
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Зеленський окреслив головні завдання нового Кабміну на пів року

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Президент провів нараду з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим щодо перших кроків оновленого уряду України.
  • Обговорили збільшення виробництва зброї, контрактування дронів, економічний потенціал та соціальні програми.

У вівторок, 15 липня, Володимир Зеленський провів нараду з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим. Йдеться про підготовку перших кроків оновленого уряду України.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на українського президента. На зустрічі деталізували завдання на наступні 6 місяців.

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Що відомо про нараду зі Свириденко?

На нараді зі Свириденко та Федоровим, зокрема, обговорили головні завдання Кабінету Міністрів України:

  • збільшити виробництво власної зброї в Україні,
  • повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України,
  • провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал нашої країни,
  • забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки наших людей.

Визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші пів року роботи нового уряду,
– підсумував президент.

Нагадаємо, 14 липня Зеленський запропонував Свириденко стати прем'єр-міністром України. Згодом вона окреслила пріоритети нового уряду: зміцнення економічного потенціалу України; розширення програм підтримки українців і масштабування виробництва власної зброї.