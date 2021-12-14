Новий канцлер Австрії наполягає на запуску "Північного потоку-2"

В Австрії новий канцлер виступив за запуск російського газопроводу "Північний потік-2". Карл Негаммер вперше висловився на підтримку Москви.

Блокування "Північного потоку-2" зашкодить Євросоюзу, – канцлер Австрії

Карл Негаммер наголосив, що слід забезпечити постачання енергії з якомога більшої кількості джерел та мати відповідні трубопроводи. А "Північний потік-2", мовляв, є важливим проєктом, який дає Європейському Союзу безпеку постачання.

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Я очікую, що "Північний потік-2" незабаром можна буде ввести в експлуатацію, як і планувалося,

– сказав канцлер.

Він не погодився із позицією США використовувати газопровід як важіль впливу на Кремль через агресію щодо України. Негаммер вважає, що "Північний потік-2" та ескалація Москви на Сході України не пов'язані. Ба більше, блокування труби "лише нашкодить ЄС".

Зауважимо, це перший публічний заклик нового канцлера Австрії до запуску скандального "Північного потоку-2".

На підтримку газопроводу висловився також австрійський міністр

Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг вважає помилкою не використовувати трубопровід за призначенням, попри напружені відносини між Росією й Україною.

Політик планує звернутися до Ради міністрів закордонних справ ЄС з проханням про введення "Північного потоку-2" в експлуатацію.

Головне про сертифікацію "Північного потоку-2"

Для запуску російський газопровід спершу має отримати сертифікацію в Євросоюзі.

18 жовтня український "Нафтогаз" подав заявку на участь у цьому процесі, а 15 листопада німецький регулятор BNetzA схвалив її.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "Північний потік-2" навряд запустять, якщо Росія нападе на Україну.

У листопаді Німеччина зупинила сертифікацію газопроводу. Її відновлять коли газогін проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства.

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