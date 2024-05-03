У Зеленського сказали, чи буде достатньо нової зброї від США для контрнаступу
Довгоочікувана допомога від Сполучених Штатів Америки у розмірі майже 61 мільярда доларів дає Україні шанс перехопити ініціативу у бойових діях. Однак, аби перемогти ворога та деокупувати території Збройним Силам потрібно провести успішний контрнаступ.
Нині ЗСУ перебувають в обороні. В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, чи зможе Україна розпочати контрнаступ, отримавши зброю від США.
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"Для накопичення зброї потрібно 6 – 8 місяців"
Пакети допомоги від США значно підсилять ЗСУ, адже збільшать кількісні наші показники зброї. Але її буде недостатньо для проведення контрнаступальних операцій.
Зброї буде достатньо, коли в повному обсязі розгорнеться виробництво зброї насамперед в країнах Європи,
– зауважив Подоляк.
Він нагадав слова експрезидента США Дональда Трампа, який сказав, що Сполучені Штати мають надавати допомогу Україні, але в однакових кількісних показниках, як і Європа. Тобто, Європа має збільшувати кількісні показники, щоб зрівнятися.
Якщо Європа все ж таки доінвестує у своє виробництво, матиме набагато більшу кількість зброї на складах й ця кількість буде в Україні, то тоді Сили оборони матимуть вдвічі – втричі більше зброї, яка потрібна для проведення відповідних наступальних операцій. А це питання часу – на виробництво потрібно 6 – 8 місяців,
– наголосив радник голови ОПУ.
Крім того, Україна також інвестує у свої виробництва. Зараз Збройні Сили ефективно використовують далекобійні дрони та ракети.
"Якщо це буде масштабовано, а такі можливості складно, але є, тому що залежить від глобальних ринків, адже там треба купувати додаткові засоби, то тоді картина виглядатиме зовсім інакша", – мовив Подоляк.
ЗСУ мають зброю для оборони
Нині лунають песимістичні прогнози, мовляв, Україна два тижні чекатиме допомогу від США, водночас російські війська активно наступають. Попри затримку з допомогою від американців, ЗСУ все ж таки мають засоби для ведення оборонної війни. Зокрема, вони надходять від європейських партнерів.
Так, це недостатньо. Знову ж таки 1 до 10 снарядів й треба було б це вирішити,
– зазначив радник голови ОПУ.
У Росії не те, що є час, зокрема два тижні, противник просто провів концентрацію протягом останніх 6 – 8 місяців. Все, що окупанти змогли ресурсно й мобілізаційно дібрати, вони сконцентрували й намагаються завдяки кількісному тиску досягнути територіальних показників.
Росіяни не очікують, що через два тижні все матиме інший вигляд – ні. Вони просто провели концентрацію, так само як і ми,
– сказав Подоляк.
До того ж Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та очільник ГУР МО Кирило Буданов говорили про те, що на травень – червень у Росії ця концентрація буде в максимальному обсязі.
Чи можливий контрнаступ України у 2024 році
- Американський генерал Бен Годжес вважає, що наразі Україна не готова до масштабного контрнаступу. За його словами, головне завдання для нашої країни у 2024 році – запобігти великому прориву Росії, а також виграти час для посилення ЗСУ, покращення захисту міст та підвищення рівня оборонної промисловості.
- Водночас аналітики ISW припускають, що Україна, ймовірно, зможе стабілізувати лінію фронту вже найближчими місяцями. Ба більше, наприкінці 2024 або на початку 2025 року ЗСУ навіть зможуть розпочати обмежені контрнаступальні операції.
- У Сухопутних військах ЗСУ зауважили, що загальний обсяг боєкомплекту та всієї номенклатури озброєння, яку Україна отримає від США, в публічному просторі ніхто не знатиме. Рішення щодо майбутнього контрнаступу ухвалюватимуть лише після того, як обіцяна зброя системно надходитиме у країну.