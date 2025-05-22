Путін прагне помсти: якими є загрози на Харківщині

Владімір Путін, ймовірно, не відмовляється від планів захопити Харківщину. У диктатора жахливі наміри щодо цього регіону, проте й про загрози для інших не варто забувати.

Таку думку 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зазначивши, що Путін ще від початку вторгнення стверджував, що Харків та Харківська область мають стати санітарною зоною. Він розглядає цей регіон як територію, яка має бути або зруйнована, або абсолютно не придатна для життя.

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Путін образився на харків'ян

Іван Тимочко підкреслив, що у кремлівського диктатора образа на харків'ян, адже вони ефективно протидіяли окупантам у перші дні вторгнення. Росіянам довелося ганебно тікати з Харківської області.

Росія зараз намагається докласти всіх зусиль для того, щоб окупувати Харківщину, підтягуючи свої сили. Не таємниця, що Вовчанський, Липцький, Лиманський, Куп'янський напрямки для ворога були пріоритетними ще з 2022 року,

– сказав він.

Зараз росіяни загрожують і Сумській області. Про це триває все більше і більше дискусій. Мешканців деяких населених пунктів вже почали відселяти для їхньої безпеки.

Яка ситуація на Харківському напрямку: карта

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ підкреслив, що активність російських військ на північному сході України буде тільки зростати. Силам оборони наміри окупантів відомі й вони готові їм протистояти.

Коли ми говоримо про Харківський напрямок, то це має звучати в комплексі з Сумським та Донецьким, оскільки на північному сході для противника це пріоритетні регіони, адже ці області межують з Росією,

– додав він.

Зазначимо, Росія активно стягує живу силу до кордону з Харківщиною. За словами начальника штабу бригади "Хартія" Андрія Помагайбуса, ворог використовує артилерію, дрони та бронетехніку, але українські захисники контролюють ситуацію і готові до відбиття атак. Особливу загрозу становлять безпілотники з оптоволоконним управлінням, хоча ЗСУ мають засоби для боротьби з ними.