Росія має лише один варіант: полковник ЗСУ припустив, де окупанти можуть піти у наступ

Останнім часом в мережі дедалі більше поширюється інформація щодо ймовірного наступу росіян з території Білорусі. Втім, саме Схід України є єдиним варіантом, де окупанти можуть організувати наступальні дії.

Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він назвав варіант розвитку подій, який був би оптимальним для російських загарбників.

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Росія має один варіант для наступу

Світан переконаний, що з точки зору логістики та певних моментів розгортання військ, найкраще для окупантів було б посилити тиск з боку села Валуйки, що в Луганській області в бік Куп'янська, що на Харківщині. Це Куп'янсько-сватівський напрямок.

Так, там дуже маленький логістичний ланцюжок. А у Валуйках розташована потужна військова база ворога, куди окупаційне військо може підтягнути резерви. Саме через це селище пройшли понад 100 тисяч загарбників на початку цього року, тому оптимальний варіант наступу для росіян саме через Валуйки.

Якщо й організовувати якийсь напрямок для атаки (для росіян – 24 канал), то це Куп'янсько-сватівський напрямок,

– зауважив військовий експерт.

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