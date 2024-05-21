Задум не спрацював: куди росіяни спробують наступати найближчим часом

Армія Росії розпочала наступ на півночі Харківської області, також існує загроза ворожого наступу на Сумщині. Проте основним напрямком наступу російських загарбників все ж залишається Донецький.

Таку думку 24 Каналу висловив засновник БО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, росіянам вкрай необхідно відкинути ЗСУ від Вугледара, аби розв'язати проблеми з логістикою.

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"Я більш ніж впевнений, що основний напрямок наступу буде Донецький, а не Сумщина та Харківщина", – зауважив Нарожний.

Проблеми ворога з логістикою

У ворога величезні проблеми з логістикою в Запорізьку та Херсонську області. Зараз все що є у росіян – залізнична гілка через міст біля Чонгара, але його противник мало використовує, а друга – гілка через Маріуполь на Мелітополь, але вона проходить поблизу Вугледара приблизно на відстані 20 кілометрів.

Це означає те, що вона (залізнична гілка через Маріуполь – 24 Канал) під вогневим контролем Збройних Сил України, якщо там щось і пересувається, то дуже обмежено,

– мовив військовий експерт.

Росіяни будують іншу гілку вздовж моря, яка йде з Маріуполя до Бердянська й, можливо, буде з'єднана з залізничною гілкою на Ростов. Тоді це дуже сильно покращить логістику ворога, але вона також близько розташована до Вугледара, з якого Сили оборони зможуть обстрілювати цю залізну дорогу.

Армії Росії конче потрібно відкинути Збройні Сили України. Окупанти робили дуже багато спроб атак на Вугледар, але у них нічого не вийшло,

– зазначив Нарожний.

Зараз задум окупантів виглядає так, що вони атакують Часів Яр. Якщо росіяни захоплять Часів Яр, далі буде наступ на Покровськ та Павлоград, і це буде загрозою вже для флангу. Тоді російські загарбники зможуть наступати навіть на Запорізькому напрямку на Роботине, але поки що вони тільки сточують свої війська об Часів Яр, який тримається.

Яка ситуація на фронті