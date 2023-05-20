Резніков анонсував новий "Рамштайн" та пояснив, про що говоритимуть
Джерело:Олексій Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував нову зустріч у форматі "Рамштайн". За його словами, говоритимуть серед іншого і про зміцнення ППО та ПРО для України.
Олексій Резніков розповів також, що літаки західного зразка були останнім пунктом у списку прохань. Він подякував колегам за підтримку України.
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Що відомо про новий "Рамштайн-12"
Зміцнення ППО/ПРО залишається нашим пріоритетом №1. Наземні системи – від ПЗРК то потужних батарей – та ракети до них незмінно у фокусі. Про це, зокрема, ми будемо говорити з колегами на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн" наступного тижня,
– заявив Резніков.
За його словами, рішення, які сьогодні ухвалюють наші партнери щодо літаків – це важливий етап, але не кінець шляху.
"Знадобиться час, ресурси та багато дуже кваліфікованої праці, доки наше небо стане безпечнішим. Треба набратися терпіння", – звернувся Резніков до українців.
Міністр пояснив, що:
- західні літаки стануть важливим елементом захисту українського неба;
- сучасної авіаційної платформи нам зараз не вистачає у системі ППО/ПРО, щоб захистити наші мирні міста та наших воїнів на фронті;
- наші повітряні аси не менш майстерні, ніж українські екіпажі, які працюють на техніці Patriot, Iris-T чи NASAMS. Тож вони, за думку міністра, зроблять свою роботу на найвищому рівні.
Що відомо про минулу зустріч у форматі "Рамштайн"
- 21 квітня відбулась 11 зустріч у форматі "Рамштайн". Тоді міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україні вже передали понад 230 танків. За його словами, пріоритетом номер один у допомозі Києву є системи протиповітряної оборони.
- За зустріч у форматі "Рамштайн" підтримали надання ракет до протиповітряної оборони України.
- Також про нову військову допомогу оголосила Канада. Глава Міноборони Канади Аніта Ананд оголосила про новий пакет військової допомоги для України на майже 29 мільйонів доларів. Він включав 40 снайперських 50-калібрових гвинтівок, боєприпаси від Prairie Gun Works, 16 радіостанцій для супроводу танків Leopard 2 від компанії L3Harris Technologies.
- Окрім того, Латвія заявила про передачу Україні ЗРК Stinger. Країна вирішила передати нам всі свої переносні системи ППО. Що говорив про це засідання Резніков – читайте тут.