Ми не можемо дозволити Путіну перемогти в Україні, – новий спікер Палати представників США

Нещодавно, 25 жовтня, у США нарешті обрали нового спікера Палати представників Конгресу. Майк Джонсон заявив, що його країна не може допустити перемогу Росії.

Спікер Палати представників зазначив, що США не можуть дозволити, аби Путін переміг у війні проти України. Адже це підбадьорить не лише Росію, а й Китай щодо Тайваню.

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"Не вірю, що на цьому все зупиниться"

Ми не можемо дозволити Путіну перемогти в Україні, тому що я не вірю, що на цьому все зупиниться,

– підкреслив Майк Джонсон.

Він зазначив, що Конгрес "не збирається залишати" Україну. Водночас додав, що США повинні підтримувати важливого союзника на Близькому Сході, а це Ізраїль.

Спікер заявив, що спочатку республіканці Палати представників внесуть окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю в розмірі 14,5 мільярдів доларів. Наголосив, що потрібна додаткова інформація про стратегію адміністрації Байдена щодо України.

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