Юлія Свириденко внесла новий список Кабміну до Верховної Ради
- Юлія Свириденко після призначення прем'єр-міністеркою подала список кандидатів на посади міністрів у Кабмін, які має затвердити Верховна Рада.
- У списку кандидатів: Михайло Федоров, Олексій Кулеба, Тарас Качка, Матвій Бідний, Герман Галущенко, Світлана Гринчук, Наталія Калмикова, Ігор Клименко, Оксен Лісовий, Віктор Ляшко, Сергій Марченко, Олексій Соболев, Денис Улютін.
Юлія Свириденко після призначення прем'єр-міністеркою внесла свій список кандидатів на посади міністрів у Кабмін. Кожного з нових урядовців має затвердити Верховна Рада.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата від партії "Голос" Ярослава Железняка.
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Кого подала Свириденко у список на Кабмін?
У поданні до Верховної Ради Юлія Свириденко внесла таких кандидатів у міністри:
- Михайла Федорова – на посаду Першого віцепрем'єр-міністра України – Міністра цифрової трансформації України;
- Олексія Кулебу – на посаду Віцепрем'єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України;
- Тараса Качку – на посаду Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
- Матвія Бідного – на посаду Міністра молоді та спорту України;
- Германа Галущенка – на посаду Міністра юстиції України;
- Світлану Гринчук – на посаду Міністра енергетики У країни;
- Наталію Калмикову – на посаду Міністра у справах ветеранів України;
- Ігоря Клименка – на посаду Міністра внутрішніх справ України;
- Оксена Лісового – на посаду Міністра освіти і науки України;
- Віктора Ляшка – на посаду Міністра охорони здоров'я України;
- Сергія Марченка – на посаду Міністра фінансів України;
- Олексія Соболева – на посаду Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
- Дениса Улютіна – на посаду Міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України.
Подання кандидатур на посади міністрів від Юлії Свириденко / Фото з телеграм-каналу Ярослава Железняка
До слова, президент Володимир Зеленський також подав до Верховної Ради подання щодо призначення на посади міністра оборони Дениса Шмигаля, а на посаду очільника МЗС Андрія Сибігу.
Цікаво, що речниця фракції "Слуга Народу" Юлія Палійчук повідомила ЗМІ, що в уряді планують об'єднати Міністерство національної єдності з Міністерством соціальної політики. Також в одне відомство об'єднають Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Таким чином із 5 міністерств вийде 2.