Нуланд говорила про це в Росії: США можуть долучитися до врегулювання на Донбасі

Володимир Зеленський заявив, що обговорював з президентом Джо Байденом можливість долучення США до врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема, мовиться про декілька варіантів.

У відповідь Штати заявили, що підтримують ідею долучення до розв'язання конфлікту. Водночас спершу вони думатимуть над форматом, а вже тоді пропонуватимуть його Україні та Росії.

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Зеленський зауважив, що заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд нещодавно зустрічалася з колегами у Москві.

Український лідер наголосив: однією з тем розмови був формат участі США у процесі.

Зеленський про зустріч з Путіним

Український лідер наголосив, що наразі лише від Росії залежить, чи відбудеться зустріч "нормандської четвірки".

Українська сторона зацікавлена у зустрічі з Путіним у будь-якому форматі.

Зеленський також зауважив, що зі свого боку Україна готова робити кроки, аби ця зустріч стала можливою.

Окрім того, український лідер наголосив: Ангела Меркель хоче провести зустріч до залишення посту.