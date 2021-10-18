Нуланд говорила про це в Росії: США можуть долучитися до врегулювання на Донбасі
18 жовтня 2021 , 23:52Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський заявив, що обговорював з президентом Джо Байденом можливість долучення США до врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема, мовиться про декілька варіантів.
У відповідь Штати заявили, що підтримують ідею долучення до розв'язання конфлікту. Водночас спершу вони думатимуть над форматом, а вже тоді пропонуватимуть його Україні та Росії.
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Зеленський зауважив, що заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд нещодавно зустрічалася з колегами у Москві.
Український лідер наголосив: однією з тем розмови був формат участі США у процесі.Зауважте! Нуланд, яка перебуває під санкціями з боку Росії, прибула до Москви 11 жовтня. Метою візиту політикині було обговорення низки двосторонніх, регіональних та глобальних питань.
Зеленський про зустріч з Путіним
- Український лідер наголосив, що наразі лише від Росії залежить, чи відбудеться зустріч "нормандської четвірки".
- Українська сторона зацікавлена у зустрічі з Путіним у будь-якому форматі.
- Зеленський також зауважив, що зі свого боку Україна готова робити кроки, аби ця зустріч стала можливою.
- Окрім того, український лідер наголосив: Ангела Меркель хоче провести зустріч до залишення посту.