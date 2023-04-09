"Секретні документи Пентагону" свідчать, що втрати Росії становлять понад 220 тисяч, – NYT

У соцмережі два дні поспіль зливали "секретні документи" США про заходи безпеки в Україні, Китаї та країнах Близького Сходу. Попри те, що ці дії вважають черговою інформаційною операцією Росії, аналітики у цих паперах знайшли багато цікавої інформації.

Злиті документи Пентагону свідчать про те, наскільки глибоко Сполучені Штати проникли в служби безпеки та розвідки Росії. Це підтверджується тим, що Вашингтон, надаючи оцінку потужності військових планів Росії, попереджає Україну про заплановані удари ворога.

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Яких втрат зазнала Росія в Україні

Документи описують побиту російську армію, яка бореться у війні в Україні, і військовий апарат, який глибоко скомпрометований.

Відтак, в одному документі повідомляється, що росіяни зазнали від 189 500 до 223 000 втрат. Раніше американські чиновники оцінювали втрати Росії приблизно у 200 тисяч солдатів.

Співробітники американської розвідки неодноразово наголошували на тому, що кількість втрат Росії оприлюднюють з "низькою певністю". Тобто, в кращому випадку, це приблизні оцінки.

У документі також йдеться про низьку оцінку довіри російських вояк до командування. Сполучені Штати намагаються переглянути оцінку бойової міці російської армії та її здатність вести майбутні операції.

У ГУР заявили, що злиті в мережу так звані "засекречені військові документи" про плани ЗСУ є підробкою. Андрій Юсов зауважив, що після попереднього аналізу цих матеріалів видно, що там є брехливі цифри по втратах з обох сторін.

Окрім того, частина інформації – з відкритих джерел. Адже Україна неодноразово заявляла про потреби української армії на всіх рівнях.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ від початку повномасштабної війни армія Росії втратила вже 178 150 своїх вояк. Лише за добу наші воїни ліквідували 470 окупантів.

Що відомо про злив документів Пентагону