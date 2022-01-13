Обговорювали понад 20 годин: парламент Чехії не зміг висловити довіру новому уряду
Джерело:Radio Prague International
Новому коаліційному уряду Чехії на чолі з Петром Фіалою не висловили довіру. Засідання продовжиться, хоча попередньо тривало 20,5 години.
Палата депутатів зробила перерву в засіданні про винесення вотуму довіри. Його планують продовжити 13 січня о 18:00.
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Будівлю парламенту не покидали протягом 22 годин
Про перерву на підставі згоди парламентських фракцій та прохання опозиційного руху "Свобода та пряма демократія" (SPD) повідомила речниця Палати Маркета Пекарова-Адамова.
Власне дебати, на яких обговорювали щодо висловлення довіри уряду, тривали 20,5 години. З перервою на обід, депутати не покидали будівлю парламенту протягом 22 годин.
Водночас за підтримки депутатів руху ANO у "Свободі та прямій демократії" ініціювали скликання позачергового засідання. SPD, перед голосуванням про довіру, вимагатиме пояснень щодо фінансування руху STAN, який входить до правлячої коаліції.
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Зміни в парламенті Чехії: коротко
- У Чехії, через 7 тижнів після жовтневих виборів, відбулося призначення прем'єр-міністра. Рішення про перенесення ухвалили через COVID-19 у президента Мілоша Земана.
- Зрештою наприкінці листопада 2021 року чеський президент призначив нового главу уряду країни – відповідну посаду обійняв 57-річний лідер коаліції "Разом" Петр Фіала.
- Через те, що у Земана раніше підтвердили коронавірус, церемонія оголошення Петра Фіали прем'єр-міністром відбулася з обмеженнями – чеського президента помістили у скляний бокс.