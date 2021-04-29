Обіцяти – не означає одружитись, – генерал-майор Кривонос про відведення військ Росії

Хоча Росія і заявила про відведення військ від кордонів України, нашим військовим не слід втрачати пильність. Генерал-майор ЗСУ , колишній заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос вважає, що заява Кремля означає лише передислокацію особового складу, а техніка залишиться на позиціях.

Про це Кривонос розповів в інтерв'ю. Генерал-майор зауважив, що протягом трьох тижнів Росія посилено залякувала Україну, брязкаючи зброєю.

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Ситуація може змінитись у будь-який момент

Потім – виступили, що вони прибирають свої війська, розташовані вздовж наших кордонів, а зараз продовжують тиснути. І справа полягає в тому, що обіцяти – не значить одружитися. Так само і тут: сказати, що прибрали війська і здійснити реально – це зовсім різні речі,

– пояснив Кривонос.

Ситуація може змінитись назад у будь-який момент, вважає ексзаступник секретаря РНБО. Та й від стратегії залякування Москва не відмовилась, адже зараз в окупованому Криму проводять показові заняття російських повітряно-десантних військ. На цьому дійстві присутній і міністр оборони держави-агресори Сергій Шойгу.

Найбільш проблемне місце – Крим

Хоча, каже Кривонос, контингент прибрали з кордонів з Харківщиною, Луганщиною та Донеччиною, проблемним місцем залишився саме окупований півострів.

Тому завдання номер один – завжди тримати наше керівництво для росіян в напруженому стані, щоби ми завжди очікували якоїсь несподіванки,

– додав Кривонос.

Що відомо про стягнення та відведення російських військ? Протягом кількох тижнів Росія Протягом кількох тижнів Росія посилено стягувала контингент та техніку на окупований Крим та до східних кордонів України. У Кремлі це пояснювали перевіркою бойової готовності. Занепокоєння ситуацією висловили світові лідери. Лише 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив , що з наступного дня розпочнеться відведення військ