Обіцяти – не означає одружитись, – генерал-майор Кривонос про відведення військ Росії

Хоча Росія і заявила про відведення військ від кордонів України, нашим військовим не слід втрачати пильність. Генерал-майор ЗСУ , колишній заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос вважає, що заява Кремля означає лише передислокацію особового складу, а техніка залишиться на позиціях.
Джерело:"Новое время"
Про це Кривонос розповів в інтерв'ю. Генерал-майор зауважив, що протягом трьох тижнів Росія посилено залякувала Україну, брязкаючи зброєю.
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Ситуація може змінитись у будь-який момент
Потім – виступили, що вони прибирають свої війська, розташовані вздовж наших кордонів, а зараз продовжують тиснути. І справа полягає в тому, що обіцяти – не значить одружитися. Так само і тут: сказати, що прибрали війська і здійснити реально – це зовсім різні речі,
– пояснив Кривонос.
Ситуація може змінитись назад у будь-який момент, вважає ексзаступник секретаря РНБО. Та й від стратегії залякування Москва не відмовилась, адже зараз в окупованому Криму проводять показові заняття російських повітряно-десантних військ. На цьому дійстві присутній і міністр оборони держави-агресори Сергій Шойгу.
Найбільш проблемне місце – Крим
Хоча, каже Кривонос, контингент прибрали з кордонів з Харківщиною, Луганщиною та Донеччиною, проблемним місцем залишився саме окупований півострів.
Тому завдання номер один – завжди тримати наше керівництво для росіян в напруженому стані, щоби ми завжди очікували якоїсь несподіванки,
– додав Кривонос.