Облаштування державного кордону з Росією закінчиться у 2021 році

Наразі, починаючи з 2015 по 2018 рік, оснащено біля 30 відсотків протяжності українсько-російського кордону. Загалом на роботи з облаштування кордону витрачено суму в розмірі 1,3 мільярда гривень.

Впродовж 2019 року планують витратити ще 400 мільйонів гривень. Вже завершено переобладнання 5-и прикордонних пунктів, закінчено біля 340 кілометрів протитранспортних ровів та 250 кілометрів рокадних доріг.

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Помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян під час брифінгу розказав, що кінцевий термін реалізації інженерного облаштування кордону з Росією – 2021 рік.



Частина завершених прикордонних доріг та ровів // Юлія Бабич

Впродовж 2019 року заплановано розгорнути значну кількість комплексів відеоконтролю та сигналізації, улаштувати 50 кілометрів протитранспортних ровів, 9,5 кілометра сітчастої огорожі, майже 48 кілометрів загороджень зі спіралі типу "Єгоза", прокласти 65,8 кілометра рокадних доріг, обладнати 40 переходів рокадних доріг через складні ділянки (яри, канави тощо), виконати роботи з реконструкції приміщень для підрозділів охорони кордону на 3 об’єктах.

Роботи проводяться підрядними організаціями які залучаються до робіт відповідно до прописаних у законі умовах.

Минулого року роботи були завершені на ділянці державного кордону у Харківській області та цього року заплановано старт будівництва на Сумщині.

Додамо, що проект облаштування кордону затверджений постановою уряду в травні 2015 року передбачає створення на українсько-російській ділянці системи "інтелектуального кордону", яка поєднує технічні, інженерні та фортифікаційні новації й надасть можливість максимального контролю за лінію державного кордону і запобігання її порушення.