Обличчя "прекрасні": політтехнолог висміяв федеральні збори Путіна

Владімір Путін 29 лютого виступив зі зверненням до федеральних зборів. Послухати його прийшла так звана "російська еліта". Також під час виступу він зробив декілька "резонансних" заяв.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен у розмові з 24 Каналом звернув увагу на тих, хто прийшов послухати Путіна. Серед них Ніколай Валуєв – "Коля Кувалда", Дєніс Пушилін, Єлєна Мізуліна – мати "коханки Путіна".

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Нічого нового

Тизенгаузен зауважив, що у представників російського політкума обличчя "прекрасні". Також він наголосив, що нічого нового у своїй промові Путін не сказав, порушивши "старі" теми: духовні скрєпи, народжування дітей, православ'я, ядерна зброя.

Нічого нового не було, лише він сказав, що нібито було вперше випробувано ракету "Циркон" на полі бою. До цього Путін таке саме говорив про "Кинджал",

– сказав політтехнолог.

Також Путін торкнувся питання можливого нападу Росії на країни НАТО, наголосивши, що Захід "бреше" з цього приводу і, мовляв, Росія не збирається нападати на європейські країни.

Водночас російська пропаганда розганяє наратив, і росіяни йому вірять, що це саме НАТО у якийсь спосіб "хоче забрати" російські території.

Хоча насправді ситуація інша. Швеція перебувала у нейтральному статусі багато років і вступила в НАТО тільки після того, як Путін напав на Україну. Схожа історія з Фінляндією. Це означає, щоб НАТО не розширювалось, Путіну не треба було розпочинати війну в Україні,

– зазначив Тизенгаузен.

Він зауважив, що Путін образився на Захід через те, що Росію не взяли до НАТО і тепер намагається помститися.

"На жаль, після війни в Грузії у 2008 році Путіна сприймали лише як "диктатора, що пустує". Мовляв, заспокоїться. Але після окупації Криму все стало серйозніше. А зараз його почали сприймати вже доволі серйозно. Хоча й не до кінця, бояться "таргана" капцем розмазати, хоча давно це потрібно було зробити", – наголосив він.

Може готуватися до нового нападу

Крім того, Путін згадав про те, що "велика багатодітна родина має стати нормою та орієнтиром". Також він зазначив, що упродовж найближчих шести років в Росії мають "домогтися стійкого зростання народжуваності".

Буде все просто: якість "біомаси" не важлива, важлива кількість. Збільшать "материнський капітал", даватимуть гроші за народження третьої, четвертої, п'ятої дитини. Церкву активізують, заборонять аборти. Все це призведе до того, що неблагополучні верстви населення, які не втратили репродуктивну функцію, усвідомлять, що можна народжувати купу дітей і потім на ці гроші пити,

– пояснив політтехнолог.

У цьому сенсі виникає інше питання: чому Путін не демонструє своїх дітей. Зокрема від Аліни Кабаєвої, а також має доньку від Світлани Кривоногих.

"Але свою сім'ю він ховає, передає їй мільярдні держконтракти, а росіяни нехай народжують, тому що Путін напевно планує за свою каденцію здійснити ще одну війну чи напад на країну ЄС, щоб примусити Захід зняти санкції", – припустив Борис Тизенгаузен.

Що ще сказав Путін під час звернення до федеральних зборів