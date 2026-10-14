Starlink обмежив швидкість Силам оборони України: які операції опинилися під загрозою – аналіз 24 Каналу

Starlink став одним із важливих інструментів української армії, але тепер навіть швидкість руху безпілотника може визначати, чи залишиться він на зв’язку. Обмеження супутникової системи вже вплинули на роботу окремих підрозділів і змусили скасувати частину бойових місій.

Starlink став одним із важливих інструментів Сил оборони України, але тепер навіть швидкість руху безпілотника може визначати, чи залишиться він на зв’язку. Обмеження супутникової системи, про які стало відомо 14 жовтня 2026-го, вже вплинули на роботу окремих підрозділів і змусили скасувати частину бойових місій.

Перебої можуть ускладнити удари по російській логістиці та цілях у глибокому тилу, а також можуть суттєво послабити українську ППО, зокрема у частині протидії "шахедам".

Якщо Starlink не вдасться повноцінно використовувати, Україні доведеться шукати інші рішення, які можуть виявитися значно дорожчими й технічно складнішими.

Водночас ситуація загострила дискусію про технологічну самостійність Європи (поки Росія розробляє власні аналоги). Наявні альтернативи поки не здатні повністю замінити Starlink, а перехід на інші системи потребуватиме часу, коштів і адаптації обладнання до потреб війська.

24 Канал розібрав, що відомо про нові обмеження, як вони можуть вплинути на застосування українських безпілотників і які альтернативи має Україна. Деталі – читайте далі у матеріалі.

Що відомо про обмеження роботи Starlink в Україні

У ніч на 14 жовтня 2026 року українські військові повідомили про перебої в роботі Starlink під час руху безпілотників. За словами радника президента України та фахівця з радіотехніки Сергія "Флеша" Бескрестнова, зміни стосувалися військового пакета Starshield. Він також повідомив, що про нові умови військових завчасно не попередили.

Я підтверджую, що сьогодні вночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Наразі обмеження поширюється на "військовий пакет" послуг Starshield і встановлене на швидкості 100 миль на годину. Наші Сили оборони не отримали попереднього повідомлення про це обмеження, і це призвело до зриву низки операцій,

– повідомив він.

У 7-му корпусі Десантно-штурмових військ також заявили про перебої на швидкості 110 – 120 кілометрів на годину: зв'язок міг зникати на 10 – 20 секунд. Через це одному з підрозділів безпілотних систем на Гуляйпільському напрямку довелося скасувати частину місій.

Джерела 24 Каналу в Міністерстві оборони підтвердили виявлення обмежень, однак зазначили, що точний швидкісний поріг ще перевіряють. Тому наразі не можна стверджувати, що зміни однаково впливають на всі термінали й типи безпілотників.

Як обмеження Starlink можуть вплинути на бойові операції

Starlink дає змогу керувати безпілотниками на значній відстані від фронту та атакувати цілі в глибокому тилу Росії. Зокрема, дрони допомагають знищувати транспорт, який забезпечує російську армію пальним та іншими ресурсами.

Павло Нарожний у розмові з 24 Каналом навів дані про масштаби застосування безпілотників для ураження російської техніки.

Павло Нарожний військовий експерт і засновник "Реактивної пошти" У нас є зведення Генерального штабу, і щодня ми бачимо знищення вантажівок, автоцистерн ворога. Ця цифра зазвичай становить приблизно 500 – 700 одиниць на добу. І все це, я думаю, у 60 – 70% випадків робиться за допомогою дронів.

За його словами, безпілотники, якими керують через Starlink, можуть діставатися Маріуполя, околиць Донецька, тимчасово окупованого Криму та території Росії. Їхня швидкість може сягати 100 – 150 кілометрів на годину, тому втрата сигналу під час руху здатна ускладнити керування апаратом і коригування його маршруту.

На роботу системи впливає і те, як саме українські військові отримують термінали. Частину з них постачають союзники, інші купують благодійні організації або самі військові. Нарожний окремо звернув увагу на умови фінансування Starlink для України.

Павло Нарожний військовий експерт і засновник "Реактивної пошти" У нашій армії є велика кількість Starlink, які поставили союзники, і за них платить Міністерство оборони Польщі. Треба розуміти, що конкретно прописано в контракті між SpaceX і польським оборонним відомством. Якщо там передбачена можливість працювати на таких швидкостях, тоді постає питання дотримання контрактних умов.

Отже, наслідки залежатимуть від того, яких пристроїв стосуються зміни, а також від їхніх технічних характеристик і домовленостей із постачальником.

На тлі обмежень Польща, яка фінансує послуги Starlink для України, також порушила питання доступу до системи. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський звернувся до Ілона Маска через зміни в роботі супутникового зв'язку. Це свідчить, що стабільність системи важлива і для партнерів України.

Чому Україна може втратити важливий засіб ураження

Якщо можливості використання далекобійних безпілотників скоротяться, частину завдань доведеться виконувати іншими засобами. Це може суттєво збільшити витрати на ураження цілей на середній відстані.

Павло Нарожний військовий експерт і засновник "Реактивної пошти" Якщо цього не буде, це означатиме, що ми втратимо наш ефективний мідлстрайк. У нас із засобів ураження на середній відстані залишаються HIMARS, але ж ми розуміємо, що вартість інша. Якщо брати дрон Hornet, то він коштує 5 тисяч доларів, а ракета GMLRS для HIMARS – близько 200 тисяч доларів за одиницю.

Додаткові витрати можуть виникнути й у разі частішого застосування авіації.

Військових також турбує можливий вплив перебоїв на дрони-перехоплювачі, які використовують для боротьби з російськими реактивними ударними безпілотниками типу "Шахед". Якщо керування такими апаратами залежить від стабільного супутникового зв'язку, його втрата може ускладнити їхню роботу.

Чи можна замінити Starlink європейською системою

Однією з альтернатив є європейська супутникова система Eutelsat. Однак її можливості поступаються Starlink за кількістю супутників, доступних для зв'язку.

Павло Нарожний військовий експерт і засновник "Реактивної пошти" Якщо ми користуємося Starlink, то зазвичай бачимо три, чотири або п'ять супутників у небі. А якщо використовувати Eutelsat, то в кращому випадку це буде один супутник. Тобто стабільність зв'язку буде набагато меншою, ніж у Starlink.

Ще одна перешкода – вартість і конструкція обладнання. За оцінкою Нарожного, термінал Starlink коштує близько 500 доларів, тоді як обладнання Eutelsat – приблизно 25 тисяч євро. Європейські пристрої також більші й мають інший тип антени, що може ускладнити їх встановлення на безпілотники та військову техніку.

Тому повна заміна Starlink потребуватиме значних коштів і технічного пристосування обладнання до потреб війська.

Чому Європі потрібно розвивати власний супутниковий зв'язок

Обмеження Starlink порушують питання технологічної залежності України та її партнерів. Якщо доступ до критично важливої системи може змінюватися без завчасного попередження, це створює ризики для планування військових операцій. Наслідки втрати такого зв'язку можна побачити й на прикладі російської армії.

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко пояснив 24 Каналу, що відключення Starlink вплинуло на управління російськими підрозділами та їхню взаємодію з командуванням.

Згадайте, як росіянам відключили Starlink. У них почалися проблеми на тактичному рівні та на рівні управління. Окупанти не мали змоги коригувати свої маршрути через зв'язок з командуванням,

– зазначив Романенко.

Цей приклад показує, наскільки важливим супутниковий зв'язок є для координації військових дій. Водночас ситуація з обмеженнями для України загострює питання про необхідність мати альтернативні технології.

Павло Нарожний вважає, що Європі потрібно розвивати власні технології супутникового зв'язку, а не покладатися лише на американські системи.

Крім того, країнам Європи варто враховувати можливість зміни зовнішньополітичних пріоритетів США.

Ми бачимо, що Сполучені Штати заради якихось тимчасових інтересів можуть змінювати підходи, зокрема щодо підтримки України. До цього потрібно бути готовими, – наголосив Нарожний.

На жаль, це вже не просто припущення. Бо останніми днями з Вашингтона надходять дуже тривожні сигнали. За інформацією видання Semafor, Дональд Трамп активно обмірковує можливість ухвалити рішення про повне припинення обміну розвідувальними даними з Україною. Тому обмеження роботи Starlink, з якими зіткнулися Сили оборони 14 жовтня 2026-го, можуть бути лише першою ластівкою.