Мобілізація в Україні: де служать обмежено придатні чоловіки у воєнний час

17 травня 2023, 12:55
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В Україні можуть навіть мобілізувати обмежено придатних осіб під час воєнного стану. Однак є певні обмеження.

До речі, обмежено придатні особи можуть бути переоглянуті госпітальними ВЛК з метою медичної та соціальної реабілітації. 24 Канал детальніше розповість, де служать обмежено придатні чоловіки у воєнний час.

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Де служать обмежено придатні особи у воєнний час

Обмежено придатні українці не можуть служити у:

  • високомобільних десантних військах,
  • плавскладах,
  • морській піхоті,
  • спецспорудах.

Тому такі особи можуть залучати до служби:

  • у частинах,
  • підрозділах забезпечення,
  • військових комісаріатах,
  • навчальних закладах.

Зауважимо, що також обмежено придатні особи можуть бути переоглянуті госпітальними ВЛК з метою медичної та соціальної реабілітації. Однак процедура проводиться не раніше ніж через 3 роки після ухвалення постанови про обмежену придатність до військової служби.

Як тепер працюватимуть ВЛК в Україні

Військово-лікарську комісію в Україні тепер можна пройти:

  • не тільки при Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а й у цивільних медустановах. Тобто при лікарні та поліклініці;
  • для проведення медоглядів працівникам ВЛК виділять окреме фінансування;
  • відкриють гарячу телефонну лінію для інформаційної підтримки військових;
  • військовозобов'язані зможуть записатися на комісію через електронну чергу на певний час;
  • буде електронний обмін документами між ТЦК та СП, військовими частинами та цивільними медичними установами.
Автор: Софія Ковнір