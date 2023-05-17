Мобілізація в Україні: де служать обмежено придатні чоловіки у воєнний час

В Україні можуть навіть мобілізувати обмежено придатних осіб під час воєнного стану. Однак є певні обмеження.

До речі, обмежено придатні особи можуть бути переоглянуті госпітальними ВЛК з метою медичної та соціальної реабілітації. 24 Канал детальніше розповість, де служать обмежено придатні чоловіки у воєнний час.

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Де служать обмежено придатні особи у воєнний час

Обмежено придатні українці не можуть служити у:

високомобільних десантних військах,

плавскладах,

морській піхоті,

спецспорудах.

Тому такі особи можуть залучати до служби:

у частинах,

підрозділах забезпечення,

військових комісаріатах,

навчальних закладах.

Зауважимо, що також обмежено придатні особи можуть бути переоглянуті госпітальними ВЛК з метою медичної та соціальної реабілітації. Однак процедура проводиться не раніше ніж через 3 роки після ухвалення постанови про обмежену придатність до військової служби.

Як тепер працюватимуть ВЛК в Україні

Військово-лікарську комісію в Україні тепер можна пройти: